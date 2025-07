Evento no Mangueirão: inscrições para Cross Urbano Caixa encerram nesta segunda-feira

O Estádio do Mangueirão, em Belém, será sede da segunda etapa do Cross Urbano CAIXA 2025, conhecido como a “corrida dos estádios”. A prova noturna acontece no dia 12 de julho e as inscrições encerram nesta segunda-feira (7).

A largada está marcada para as 19h, e os atletas terão pela frente um percurso de 6 quilômetros dentro e ao redor da estrutura do estádio. O circuito inclui passagem pelo gramado — com direito a volta olímpica —, túneis, rampas, anel interno e até o estacionamento da arena. A proposta é transformar o ambiente esportivo em um verdadeiro playground urbano para corredores, com segurança e sem uso das vias públicas.

As inscrições seguem abertas até a noite desta segunda-feira (7), no perfil oficial do evento no Instagram (@crossurbanocaixa) e no site do circuito. Os inscritos recebem o chamado “Kit Cross”, que vem com camisa dry fit, lanterna de cabeça, sacola e uma pochete 3 em 1, ideal para carregar celular, squeeze e chave durante a prova.

O Evento

Criado em 2014, durante o ano da Copa do Mundo no Brasil, o Cross Urbano CAIXA tem como principal proposta incentivar o uso multifuncional das arenas esportivas. Desde então, o circuito já passou por 26 dos maiores estádios do país e, nesta temporada de 2025, prevê sete etapas em cidades de diferentes regiões.

VEJA MAIS

A primeira parada aconteceu em maio, no Estádio do Guará, em Brasília. Depois de Belém, o evento segue para Teresina (19/07), Campinas (10/08), Fortaleza (06/09), Maceió (04/10) e Rio de Janeiro (01/11).

Além dos atletas, familiares, amigos e o público em geral também são convidados a participar da experiência. Das cadeiras do Mangueirão, será possível acompanhar boa parte do trajeto e assistir à cerimônia de premiação.

“É uma experiência inesquecível correr dentro de um estádio à noite. Aproveite e garanta já sua inscrição para esse evento que proporciona a oportunidade de competir nas dependências do Mangueirão. Esperamos todos lá no dia 12”, convida o organizador Freddy Carvalho.

O Cross Urbano CAIXA é realizado pela Corpore Sano, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará.