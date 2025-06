Inscrições para a 40ª Corrida do Círio começam nesta quinta-feira (5)

A partir do dia 5 de junho estarão abertas as inscrições para a 40ª edição da Corrida do Círio, considerada a maior corrida de rua da Amazônia. A prova, marcada para os dias 25 e 26 de outubro, terá um novo formato neste ano: o percurso de 5 km será realizado no sábado (25), e o de 10 km, no domingo (26). Ambos terão largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém.

No mesmo dia da prova de 5 km, ocorrerá também a Corridinha do Círio, voltada para crianças e adolescentes. A abertura das inscrições para essa categoria será divulgada posteriormente.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de outubro, ou até o preenchimento do limite de vagas, por meio do site oficial do evento. O pagamento poderá ser feito via PIX ou cartão de crédito. Os valores variam de acordo com os lotes: R$ 99 (primeiro lote), R$ 109 (segundo lote) e R$ 129 (terceiro lote).

VEJA MAIS

Nesta edição, os atletas poderão optar pelo “Desafio da Corrida do Círio”, participando dos dois percursos — 5 km e 10 km — em dias consecutivos. A inscrição no combo inclui uma medalha exclusiva para quem concluir ambas as provas.

O evento é realizado pela TV Liberal, com patrocínio da Resolve Energia Solar e da Selfit Academias. A cronometragem e suporte técnico são da Chip Belém, com supervisão da Federação Paraense de Atletismo. A prova é reconhecida oficialmente pela Confederação Brasileira de Atletismo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)