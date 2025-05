Cartaz oficial do Círio 2025 é revelado com emoção e mensagens de fé

O cartaz oficial do Círio de Nazaré 2025 foi revelado à comunidade católica na tarde deste sábado (31), na Praça Santuário, em uma cerimônia marcada por emoção e devoção. O anúncio ocorreu logo após a missa e a coroação da Imagem Peregrina, e contou com a presença de centenas de fiéis. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, destacou o cartaz como um instrumento de evangelização. “O cartaz é um serviço de evangelização, o que quer dizer anunciar as boas novas de Jesus e onde esse cartaz chegar, vai chamar as pessoas”, afirma.

O arcebispo reforça que a função da peça é uma extensão do trabalho feito dentro das igrejas e que não deve se restringir aos templos religiosos. Ele celebra que, todos os anos, o cartaz é distribuído e chega a diferentes casas, empresas e instituições das mais variadas áreas.

Os detalhes presentes no cartaz, segundo ele, dialogam com o tema do Círio deste ano, “Maria, mãe e rainha de toda a criação”, que traz um sentido relacionado à ecologia e ao respeito à natureza. A associação também faz referência à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que, embora seja um evento civil, recebe como contribuição da igreja a bênção de Maria.

“Nós quisemos com a escolha do tema, dar um sentido aquilo que vai acontecer em nossa cidade este ano. Queremos dar a nossa contribuição, oferecendo exatamente em Maria, aquela figura de tamanha simplicidade, da qual foi tomada o exemplo de uma flor no meio da natureza, chamando-a de Lírio Mimoso. Então, quis pensar em Nossa Senhora, como aquela que nos ajuda a respeitar, valorizar e a embelezar a natureza”, explica o arcebispo.

Honra e gratificação

Os envolvidos na elaboração e produção do cartaz deste ano concordam em tratar o trabalho como uma honra e se dizem gratos pela oportunidade. A designer e estilista Letícia Nassar, responsável pela criação da peça, explica que, apesar de atuar principalmente como estilista, jamais recusaria “uma honra como essa”. Ela buscou trazer referências à Belém do passado, aliadas à suavidade de Nossa Senhora.

“Quis que esse cartaz trouxesse a suavidade com que ela nos abraça. E, se você ver, tem colunas douradas, que são a firmeza com que ela nos sustenta”, explica Nassar.

O fotógrafo responsável pela imagem que estampa o cartaz, Osmarino Souza, lembra que acompanha Nossa Senhora de Nazaré há 18 anos e descreve um sentimento de gratificação. Ele atua majoritariamente como fotógrafo de rua, longe dos estúdios.

“Lá no estúdio se trabalha a imagem, precisa ver a luz e eu já não sou dos estúdios, sou da rua, gosto mais de rua e fotojornalismo. Fiz as fotos tremendo, mas graças a Deus deu tudo certo e estão aí as fotos belíssimas no cartaz”, observa Souza.

Trabalho contínuo

O coordenador do Círio de Nazaré 2025, Antônio Souza, reforça que o trabalho para que a celebração de Nossa Senhora ocorra com perfeição é constante e se estende por todo o ano. De reuniões com instituições parceiras ao planejamento da peregrinação, Souza destaca o esforço de muitos trabalhadores e o envolvimento de diferentes setores para garantir que a festa ocorra com segurança e emoção. Para este ano, o trabalho já começou e segue em ritmo acelerado.

“O trabalho do Círio não para, é o ano todo. Estamos trabalhando na peregrinação, tem a parte do manto que está sendo feita, reuniões com os órgãos de segurança, saúde e toda a organização que estamos antecipando. Se Deus quiser, vai ser um Círio maravilhoso”, afirma.