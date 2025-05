Cartaz do Círio 2025 é revelado em cerimônia na Basílica Santuário; veja imagem

Neste sábado (31/05), a comunidade católica do Pará conheceu o cartaz oficial do Círio de Nazaré de 2025, em uma cerimônia marcada por emoção e devoção. A apresentação, realizada na Praça Santuário, aconteceu logo após a missa e a coroação da Imagem Peregrina, e contou com a presença de centenas de fiéis. A foto da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que estampa o cartaz deste ano, é de autoria do renomado fotógrafo Osmarino Souza - e já emociona devotos, antecipando a grande celebração religiosa que ocorrerá no segundo domingo de outubro.

Cartaz do Círio 2025. (Imagem | Divulgação)

A imagem escolhida para o cartaz de 2025 destaca a fé e a devoção dos paraenses, refletindo o profundo vínculo da comunidade com a Santa padroeira, que, anualmente, reúne milhões de fiéis em um dos maiores eventos religiosos do Brasil.

Segundo a assessoria da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, o cartaz deste ano representa "de maneira pura e singela o Lírio Mimoso, reverenciado por todos os lírios que na ilustração representam toda a criação da obra de Deus, que se inclinam na presença daquela que recebeu o maior dos privilégios que uma criatura podia receber, conter em si o Criador, carregá-lo por nove meses, amamenta-lo, cercá-lo de carinho e proteção e aprender cada dia com Ele, meditando e guardando em seu Coração tudo que ouvia do seu Divino Menino."

Momento que o cartaz do Círio 2025 é apresentado na Praça Santuário. (Foto: Ivan Duarte)

A Diretoria do Círio fez a apresentação diretamente do Altar Central da Praça, e o cartaz foi exibido em uma grande estrutura metálica, com painel de LED de 5x7 m, instalada no centro do logradouro. Cerca de 900 mil exemplares serão produzidos pela DFN, e 8 mil terão distribuição gratuita no dia do lançamento, organizados em rolos com dois exemplares cada.

No mesmo dia, o cartaz está à venda na loja Lírio Mimoso e, a partir da próxima segunda-feira (2/05), também estará disponível na Livraria Paulinas e no site oficial.