Arcos da Fé: estrutura do Círio começa a ser restaurada em Belém para edição de 2025

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou neste sábado (24/05), a desmontagem dos Arcos da Avenida Nazaré, em Belém. As estruturas, símbolo tradicional do Círio de Nazaré, passarão por manutenção completa, incluindo lavagem, pintura, revisão elétrica e troca das plotagens com a nova arte do Círio 2025. A previsão é que os arcos estejam restaurados e prontos para o público até o dia 3 de junho, logo após o lançamento do Cartaz do Círio, no dia 31 de maio.

Desmontagem do arco na Avenida Nazaré. (Foto: Igor Mota)

Compromisso com a preservação e a fé

Implantados como estruturas definitivas, os arcos que emolduram a Avenida Nazaré têm papel simbólico e funcional no trajeto do Círio. Para Antônio Salame, diretor responsável por engenharia e patrimônio do Circuito Nazareno, a manutenção anual é um compromisso assumido com a cidade e o governo do Estado para garantir a segurança de quem transita sob as estruturas.

Antônio Salame. (Foto: Igor Mota)

"Fazemos revisão completa na parte elétrica, limpamos, pintamos, verificamos soldas e trocamos as plotagens de acordo com o tema do Círio. Tudo isso para garantir segurança e manter a beleza do percurso", afirma Salame. A estrutura também sofre com furtos: “Roubam fios, lâmpadas. Precisamos repor todos os anos”, complementa.

(Foto: Igor Mota)

A arte dos arcos é tradicionalmente alinhada com o cartaz oficial do Círio e marca simbolicamente a entrada na quadra nazarena — um território que, segundo Salame, “pode ser considerado santo” pelas graças ali recebidas ao longo das décadas.

(Foto: Igor Mota)

Desafios e cuidados na desmontagem

A operação de desmontagem, embora rotineira, exige atenção redobrada. Everaldo Farias, profissional com mais de 20 anos de experiência na DFN e responsável direto pelos trabalhos nos arcos, destaca que a segurança é prioridade.

Everaldo Farias. (Foto: Igor Mota)

“Nos preocupamos com a integridade da estrutura e da equipe. Esse ano, vamos trocar as cantoneiras de alumínio, reforçar as caixas e fazer reparos na massa de acabamento antes da nova pintura”, explica.

O processo inclui lavagem cuidadosa com esponja e aplicação de tinta de secagem rápida, para evitar que escorra e atinja os carros que circulam na via durante os trabalhos.

(Foto: Igor Mota)

A pintura é feita manualmente, com atenção especial para os detalhes. “As lâmpadas de LED também são revisadas. As que estão apagadas ou fracas são substituídas, e os bocais trocados, porque com o tempo vão se deteriorando”, completa Everaldo.

(Foto: Igor Mota)

Trânsito é desafio constante

Um dos maiores obstáculos para a equipe da DFN durante o processo é o trânsito da Avenida Nazaré. Mesmo com a sinalização com cones, acidentes já foram registrados por desatenção de motoristas.

“À noite, muita gente não enxerga os cones. Já tivemos casos de carros batendo por distração. É uma dificuldade constante”, relata Antônio Salame.