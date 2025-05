Ainda vai ter Coldplay em Belém? Entenda a participação no Global CitIzen

Apesar do cancelamento da turnê do Coldplay no Brasil ter pegado todos de surpresa na última quinta-feira (22), anunciado por um colunista, o vocalista da banda, Chris Martin, tem participação confirmada no Global Citizen Festival em Belém, em um dos eventos que envolvem a COP30.

O festival ocorre na capital paraense no dia 1º de novembro, com outras participações especiais de cantores de renome nacional.

O que ocorreu?

A informação de cancelamernto de turnê Music Of Spheres (baseada no álbum lançado em 2021), foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que confirmou não somente o cancelamento dos shows em solos brasileiros, como também de outras apresentações previstas na América do Sul. O motivo? A banda aparentemente decidiu dar uma pausa na carreira.

Coldplay realizou shows marcantes no Brasil em 2023 e expectativa dos fãs eram altas para os possíveis shows em 2025 (Divulgação)

A última passagem pelo Brasil foi no ano de 2023, quando a banda realizou 11 apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo o Rock in Rio. A turnê de 2025 teria cerca de 10 shows em São Paulo e Rio de Janeiro.

Participação no Global Citizen em Belém

Chris Martin, vocalista do Colplay, virá para Belém em novembro de 2025 (Reprodução/Google)

A presença do vocalista está garantida pelo governo do Pará, mas ainda não há uma informação certa da participação de Chris Martin, se ele se apresentará acompanhado pelos demais membros do Coldplay ou em performance solo.

VEJA MAIS



O evento está diretamente ligado à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá na cidade de Belém em novembro de 2025. A edição paraense do famoso festival de música contará com nomes como Anitta, Seu Jorge e Gaby Amarantos.

O que esperar do Global Citizen em Belém?

A primeira edição do festival a ser realizada no Brasil e na Amazônia, deve impulsionar uma campanha para arrecadação de cerca de US$1 bilhão para proteger, restaurar e revitalizar a floresta amazônica.

As expectativas para os shows são altas e os ingressos gratuitos serão disponiblizados apenas para paraenses via aplicativo do festival. As apresentações serão no Mangueirão (Estádio Olímpico do Pará — Jornalista Edgar Proença).

Como conseguir ingresso para o Global Citizen?

O evento global é pautado em ações de sustentabilidade e promove discussões acerca do meio ambiente. Por isso, para conseguir ingressos grátis, o público paraense deve participar de ações sustentáveis e sociais através do aplicativo do Global Citizen. Assim, acumulanto pontos, é possível participar de um sorteio que irá escolher os ganhadores dos ingressos para o festival.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.