Global Citizen Festival: entenda as ações sustentáveis realizadas no evento em Belém

Belém, capital do Pará, recebe o Global Citizen Festival: Amazônia no dia 01 de novembro de 2025. O evento ocorre pela primeira vez na América Latina e, entre as atrações musicais, está o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, além de Gaby Amarantos, Anitta e Seu Jorge. A programação, realizada no final de semana que antecede a COP 30 (30ª Conferência das Partes), da Organização das Nações Unidas (ONU), pretende ser sustentável e ter baixo impacto ambiental.

VEJA MAIS

Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, já presentes e notáveis em todo o mundo, a organização compartilhou uma lista de ações focadas na redução dos impactos. Segundo informações divulgadas, este será “um dos eventos de grande escala mais sustentáveis e de menor impacto já realizados na América do Sul”. Confira e entenda as ações sustentáveis abaixo.

Palco com bateria recarregável por energia solar

O Global Citizen Festival: Amazônia é realizado no Mangueirão (Estádio Olímpico do Pará — Jornalista Edgar Proença), em Belém. O palco do evento é alimentado por baterias recarregáveis com energia solar, gerada diretamente no estádio. Essa é a primeira vez que um sistema desse modelo é usado no Brasil. Ele é o mesmo que abastece a turnê “Music Of The Spheres”, da banda Coldplay.

Legado de energia sustentável

Conforme a organização do Global Citizen Festival: Amazônia, o sistema de baterias recarregáveis por energia solar deve permanecer no Brasil até 2026. A ideia é que ele seja utilizado em outros eventos e, assim, reduza o impacto ambiental.

Baixa quantidade de resíduos em aterros

Seguindo o modelo de atuação presente há mais de uma década, o Global Citizen pretende minimizar o número de resíduos levados a aterros. Para isso, o evento deve utilizar embalagens compostáveis, assim como materiais reutilizáveis e recicláveis. O festival também contará com estações de água gratuitas e doação de alimentos excedentes.

Redução de emissões e contagem de impactos

O Global Citizen Festival: Amazônia contará com consultores independentes de sustentabilidade, como a Hope Solutions e a Rock World. As organizações são responsáveis pelo desenvolvimento de uma estratégia exclusiva para a redução de emissões, além de medirem os impactos ambientais provocados. Após a programação, os resultados serão divulgados publicamente.

Apoio de serviços locais

Para reduzir o transporte de pessoas e cargas à capital paraense, o Global Citizen anunciou o uso de serviços locais de trabalhadores, elementos cenográficos e materiais de infraestrutura. Os fornecedores de transporte envolvidos serão monitorados para promover a mitigação de emissões de carbono. A organização também pretende apoiar projetos sustentáveis da Amazônia.

Treinamento para equipe

Todos os envolvidos na realização do Global Citizen Festival: Amazônia, como equipes brasileiras, parceiros e redes de produção, passarão por treinamento de sustentabilidade. A capacitação presencial abordará boas práticas para eventos, com materiais bilíngues.