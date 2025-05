Global Citzen em Belém: confira atrações, data, valores e outros detalhes

A ansiedade para o anúncio das atrações para o Global Citizen Festival em Belém finalmente terminou! O perfil oficial do Festival divulgou na manhã desta quarta-feira (30) os headliners do evento. A edição Global Citizen Festival vai ser realizada de forma inédita em Belém e é um dos eventos culturais da COP30. Saiba tudo o que se sabe sobre o evento até agora:

Quais as atrações do Global Citizen Festival em Belém?

A edição belenense do festival terá shows de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge.

Onde ocorrerá o Global Citizen em Belém?

O Festival ocorrerá no Estádio Estadual Jornalista Edgar, o Mangueirão.

VEJA MAIS



Qual dia acontecerá o Global Citizen em Belém?

O Festival acontecerá no dia 01 de novembro de 2025.

Como conseguir ingressos para o Global Citizen em Belém?

Os ingressos são gratuitos somente para moradores do Pará. Para obter o ingresso, é necessário se cadastrar no aplicativo Global Citizen ou no site oficial e realizar ações sociais, que incluem:

Assinatura de petições;

Envio de e-mails para autoridades;

Publicação de posts no X (antigo Twitter);

Assistir vídeos;

Resposta a questionários sobre temas sociais;

Participação em missões específicas da plataforma.

Cada ação realizada gera pontos, que poderão ser usados para participar de sorteios de ingressos diretamente no aplicativo. Os sorteios são realizados em períodos específicos e os sorteados serão informados via e-mail no dia seguinte ou podem verificar o resultado na aba “Entered Rewards” do aplicativo.

Ainda não há data específica para o início dos sorteios, mas com o anúncio das atrações, a expectativa é que comece em breve.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.