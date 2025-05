IFPA oferta 505 vagas para cursos de graduação em Belém, confira como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Especial - Graduação do Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Belém. As vagas são divididas entre 14 cursos, com ingresso no 2° semestre de 2025, na modalidade presencial. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 11h59 do dia 19 de junho, exclusivamente de forma online.

Para se inscrever, é preciso ter concluído o Ensino Médio e realizado pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, 2023 ou 2024. Caso tenha participado de mais de uma edição, no ato da inscrição, o candidato deverá informar o ano da edição do ENEM com que deseja concorrer no processo seletivo.

Confira a lista de cursos e número de vagas disponíveis

Engenharia de Controle e Automação: 30

Engenharia de Materiais: 30

Engenharia Elétrica: 30

Ciências Biológicas: 40

Física: 40

40 Geografia: 40

História: 40

Letras – Língua Portuguesa: 40

Matemática: 40

Pedagogia: 40

Química: 40

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 25

Gestão Hospitalar: 30

Gestão Pública: 40

Fases do Processo Seletivo

O Processo Seletivo será constituído por quatro fases. A primeira é a inscrição, homologação da inscrição e classificação dos candidatos homologados de acordo com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

VEJA MAIS

Na segunda etapa, os candidatos classificados farão a entrega de documentos, de forma presencial, no Campus Belém.

A fase 3 consiste na realização de procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou na Aferição de indígenas e quilombolas.

Por fim, na fase 4, será feita a entrega, de forma presencial, do requerimento de matrícula e demais documentos para análise da documentação e consequente habilitação de matrícula dos candidatos aprovados.

Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo, 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública ou de escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público. O restante das vagas é denominado de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral. Do total das vagas ofertadas como AC, até o máximo de 50%, serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade