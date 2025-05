Saiba quem foi o padre Cleiton Liker, que morreu nesta segunda-feira em Belém

O padre Cleiton Marcos da Silva Liker, pároco da Paróquia São Pio de Pietrelcina, em Marituba, faleceu nesta segunda-feira (19), aos 42 anos. Além do sacerdócio, ele exercia diversas funções na Arquidiocese de Belém. Segundo a Arquidiocese, seu ministério foi marcado “pelo zelo pastoral, dedicação à formação sacerdotal e profundo amor à Igreja”.

Vida dedicada à igreja

Natural de Brasília, padre Cleiton também exercia a missão de vigário episcopal da Região Menino Deus. Era ainda responsável pela Área Missionária São Paulo Apóstolo e atuava como vice-reitor do Seminário São Pio X.

De acordo com a Arquidiocese de Belém, ele foi ordenado padre no dia 6 de julho de 2014. Também fazia parte do Conselho Episcopal e do Conselho Presbiteral.

Histórico de atuação

Padre Cleiton também foi Vigário Paroquial nas seguintes paróquias:

Paróquia Cristo Rei

Paróquia Cristo Peregrino

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Águas Lindas

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Paróquia Santa Rita de Cássia

Paróquia São Pio X

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Paróquia São Marcos

Paróquia Menino Deus

Paróquia Bom Pastor

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - Marituba

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias

Paróquia Santa Rosa de Lima

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Causa da morte

De acordo com a Arquidiocese, a causa provável do falecimento foi um infarto fulminante. “Situação que está sendo devidamente analisada pelas autoridades competentes”, informou em nota divulgada nesta segunda-feira.

“A Arquidiocese de Belém comunica, com surpresa e, ao mesmo tempo, na confiança na vida eterna, o falecimento do padre Cleiton Liker, sacerdote desta Igreja particular, ocorrido de forma súbita na manhã desta segunda-feira”, detalhou a instituição nas redes sociais.

Participação recente em celebração

Padre Cleiton Liker esteve presente na missa de ordenação presbiteral realizada na Paróquia Jesus Bom Samaritano, no último sábado (17), conforme informações da Fundação Nazaré.