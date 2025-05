Estado entrega o Canal da Cipriano Santos e obras avançam beneficiando mais de 500 mil pessoas

O Governo do Pará entrega, na manhã deste domingo (18), o saneamento do Canal da Avenida Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, em Belém. É a terceira obra de saneamento finalizada pelo Estado como legado da realização da COP30. O investimento faz parte dos serviços de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que beneficia milhares de pessoas na capital paraense.

"Os investimentos nos canais de Belém mudam o dia a dia dos moradores. Serviços que envolvem macrodrenagem, requalificação e adequação de canais se refletem em saneamento, um benefício que está acabando com dificuldades históricas dos alagamentos na capital, trazendo mais conforto e dignidade para a população", afirma o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Entre os trabalhos executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) no Canal da Cipriano Santos estão serviços de recuperação das paredes do canal; construção de novas redes de abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário; pavimentação asfáltica das vias laterais; construção de quatro pontes e sete passarelas; urbanização viária; aterramento de quintais e ciclofaixa. São obras que visam solucionar problemas como antigos alagamentos, aumentar a cobertura de água e esgotos e trazer mais qualidade de vida para a população.

A técnica de enfermagem e pedagoga Roseli Pinheiro, moradora do entorno do Canal da Cipriano Santos, não esquece as dificuldades da ausência de saneamento na área e a mudança a partir da intervenção do Estado. “Hoje, graças a Deus, não enche mais. Depois da obra do Tucunduba e dessa macrodrenagem não enche mais. Quando comecei a construir minha casa, por diversas vezes chorei, porque comprava uma carrada de areia, deixava aqui e ia trabalhar, quando voltava a enchente tinha levado. Agora, graças a Deus, olha, está tudo bonito”, disse Roseli Pinheiro.

A estudante de engenharia de pesca Lilian Carvalho, moradora do entorno da Avenida Cipriano Santos, comemora as mudanças. “Vai ter movimento na rua e o nosso comércio vai prosperar”, destaca Lilian Carvalho.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, também destacou a importância da obra. “A entrega deste canal é mais um passo importante na construção de um legado para os moradores de Belém. Sob a orientação do governo Lula, o BNDES tem sido parceiro do governo do Pará na realização de grandes investimentos em infraestrutura e na ampliação de serviços públicos tão importantes como essa obra de macrodrenagem e urbanização, um dos 12 canais que o Banco está financiando na cidade. São empreendimentos que melhoram a qualidade de vida da população. Ou seja, estamos entregando uma obra para a cidade, não para um evento", afirma.

Investimento histórico

O Governo do Pará, por meio do maior programa de saneamento da história de Belém, está avançando em uma série de reurbanizações nos canais da capital, visando melhorar a mobilidade urbana, prevenir alagamentos e aumentar a qualidade de vida de mais de 500 mil pessoas. As obras incluem as Bacias do Tucunduba, Murutucu, Tamandaré e Una.

Desde 2019, o Estado investiu na requalificação de 17 canais na capital paraense, entre os quais 13 são legados COP30, que permitiu o investimento de mais de R$ 1 bilhão em saneamento na capital paraense.

A candidatura de Belém para sediar a COP30, que será realizada no mês de novembro, também foi um catalisador para esses investimentos. As obras são financiadas com recursos do tesouro estadual e contam com parcerias de instituições como Itaipu Binacional, BNDES e o Governo Federal. A iniciativa reflete um compromisso com o desenvolvimento urbano, preparando a cidade para eventos internacionais e promovendo maior bem-estar para seus cidadãos.