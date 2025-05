Profissão do futuro: com o Brasil envelhecendo, cresce a demanda por cuidadores de idosos

Em um Brasil que envelhece rapidamente, uma atividade antiga pode se tornar a profissão do futuro. Entre 2019 e 2023, o número de cuidadores de idosos remunerados no país aumentou 15%, totalizando cerca de 840 mil pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). O crescimento acompanha uma mudança estrutural na sociedade brasileira: mais pessoas vivendo por mais tempo e com menos filhos para prestar os cuidados necessários. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em 2070, mais de um terço dos brasileiros (37,8%) será idoso. De 2000 a 2023, a população com 60 anos ou mais quase dobrou, passando de 8,7% para 15,6%, enquanto a taxa de fecundidade caiu de 2,32 para 1,57 filhos por mulher. “No Pará, a cada 10 pessoas, uma é idosa”, destaca Vanusa Azevedo Sousa, cuidadora, assistente social e especialista em gerontologia. Ela também é empresária e professora na área de cuidados em Belém.

O trabalho envolve uma série de atividades que vão muito além do acompanhamento. Envolve auxílio na higiene, alimentação, medicação, consultas, mobilidade, prevenção de quedas, além de oferecer suporte emocional e social. "As famílias precisam trabalhar, até porque os gastos com idosos são altíssimos. Por isso também precisam de alguém capacitado para cuidar desse idoso”, afirma Vanusa.

Política de cuidado em andamento e valorização da profissão

Hoje, a profissão não é regulamentada no Brasil, e muitos cuidadores atuam como profissionais liberais ou contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), geralmente na categoria de empregados domésticos. A expectativa, no entanto, é que isso mude em breve.

Após anos de debate, a Câmara dos Deputados aprovou, em novembro de 2024, o projeto de lei que institui a Política Nacional de Cuidado. Em dezembro, foi a vez do Senado. Agora, a iniciativa aguarda sanção presidencial. A proposta reconhece o cuidado como um direito e pode abrir caminho para a regulamentação da profissão, com a possível incorporação desses serviços no Sistema Único de Saúde (SUS). “Quando é criada uma nova profissão, vários ramos são afetados, inclusive o econômico, por isso demanda mais tempo até que ela seja regularizada”, explica Vanusa.

Apesar da crescente demanda, Vanusa acredita que a profissão ainda não é valorizada como deveria. “Se eu disser que é fácil cuidar de uma pessoa idosa, não é. É um trabalho emocionalmente difícil e fisicamente também, principalmente quando os idosos são mais corpulentos. Geralmente são plantões de 12 ou 24 horas”, pontua. Quanto ao futuro da profissão, a empresária é otimista. “Mas essa valorização está começando a crescer, porque a necessidade está aí. Muitas famílias precisam de cuidadores, e espero que muito em breve a profissão seja regularizada”, diz.

Quando chamar um cuidador?

Vanusa Azevedo Sousa, Regina Moutinho e Arielly Matias (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O médico Antônio da Luz, de Belém, explica que o conceito de envelhecimento vai além da idade cronológica. Há idosos de 90 anos plenamente ativos, enquanto outros, aos 60, já perderam autonomia devido a doenças. Por isso, ele afirma que a perda de funcionalidade deve ser o principal critérios para decidir quando é necessário o auxílio de um cuidador.

Vanusa explica que o momento de contratar um cuidador depende do estado do idoso. “Tem idosos que só precisam de uma companhia, uma supervisão leve. Mas quando a família percebe que a pessoa não consegue mais realizar as atividades do dia a dia sozinha — como se levantar, ir ao banheiro, fazer refeições — já é hora de buscar ajuda”, orienta.

Segundo ela, a maioria dos chamados vem de famílias com idosos acima dos 80 anos, especialmente aqueles com comorbidades ou doenças como o Alzheimer. “Cuidar é mais que acompanhar. É preservar a dignidade e garantir qualidade de vida. E isso exige preparo”, resume.

A funcionária pública Regina Moutinho, de 64 anos, enfrentou a difícil decisão de buscar ajuda profissional para cuidar dos pais, de 89 e 87 anos, que passaram a ter dificuldades após o isolamento da pandemia. Para ela, a equipe de apoio e assistência de Vanusa foi uma “bênção” para dar o suporte diário que os pais precisavam.

Apesar do apoio externo, Regina reforça que o amor e a presença da família são essenciais. Com câmeras instaladas na casa, ela acompanha tudo à distância e faz questão de manter os pais no lar. “Jamais colocaria meus pais em algum lugar. Assim como fomos cuidados, é nosso dever cuidar deles também", diz emocionada. "Os cuidadores entram como uma extensão desse cuidado, com preparo e carinho”, completa.

Como escolher um bom cuidador?

O geriatra enfatiza que ao escolher um cuidador de idosos é fundamental verificar referências, experiência prévia, formação e se há histórico de queixas. Além disso, é preciso avaliar se o profissional tem perfil compatível com a rotina e as necessidades específicas da pessoa idosa — como, por exemplo, disponibilidade para trabalhar à noite, em casos de idosos com distúrbios do sono.

A empatia também conta muito nesse processo. “Às vezes, o paciente idoso tem uma preferência por um tipo de cuidador, por um perfil afetivo, e isso deve ser levado em consideração”, ressalta o especialista. Uma boa comunicação entre cuidador, família e equipe de saúde, assim como uma supervisão inicial, também são pontos essenciais.

Já Vanusa, que forma novos cuidadores, destaca que o trabalho exige mais do que técnica: requer entrega. “Dentre as qualidades fundamentais que um cuidador deve ter, com certeza estão o amor, a empatia, responsabilidade e o conhecimento técnico adequado”, pontua. Além do curso, ela informa que é necessário ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo para seguir a profissão. “Dentro do curso de formação, a gente trabalha toda a questão psicossocial do idoso, o relacionamento com a família e com equipes”.

Profissão cria fortes vínculos emocionais

A jovem Ariely Matias, de 22 anos, trabalha como cuidadora na equipe de Vanusa e destaca os impactos emocionais dessa relação tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Segundo ela, a chegada de um profissional costuma ser recebida com resistência, mas isso muda com o tempo e a construção de vínculo. “Quando a gente entra em local para cuidar do idoso, a primeira coisa que ele vai dizer é uma negação. Mas, com o tempo, com a conversa, até mesmo a companhia, ele vai fortalecendo vínculos”, relata.

Para Ariely, o maior desafio emocional está no cuidado com pacientes em estado paliativo, quando o apego se mistura com a consciência da finitude. “A gente sabe que uma hora ele vai partir, mas é isso: a gente tem esse cuidado, esse carinho, essa empatia. Existe toda uma logística emocional por trás”, compartilha.

Sobrecarga: muitos cuidadores ainda são familiares

Para além dos profissionais remunerados, o cuidado com pessoas idosas ainda é amplamente realizado por familiares — na maioria mulheres — que muitas vezes deixam empregos, colocam em risco sua saúde física e mental e abrem mão da própria aposentadoria para cuidar de pais, avós ou companheiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísica (IBGE) aponta que o número de pessoas que se dedicavam a esse tipo de cuidado saltou de 3,7 milhões em 2016 para 5,1 milhões em 2019.

O médico Antônio da Luz enfatiza que cuidar de uma pessoa idosa é uma tarefa que exige não apenas tempo, mas também preparo físico, emocional e, muitas vezes, recursos financeiros. A perda de funcionalidade dos idosos demanda atenção constante, o que acaba gerando desgaste nos cuidadores — principalmente quando se trata de familiares sem formação específica.

A rotina intensa e a falta de apoio podem levar ao isolamento social, à exaustão e ao desenvolvimento da chamada síndrome da sobrecarga do cuidador. “Quem cuida diariamente vive uma rotina muito estressante e, muitas vezes, sem qualquer tipo de capacitação técnica”, destaca o especialista.

Auxílio médico e preservação da autonomia

Para aqueles que podem contar com um suporte profissional, o médico destaca que a presença constante do cuidador de idosos contribui para prevenir quedas, controlar doenças e evitar agravamentos. Ele observa mudanças no estado de saúde, garante o uso correto de medicamentos e estimula hábitos seguros e saudáveis. "Por lidar com o idoso diariamente, o cuidador é responsável por observa precocemente qualquer mudança no estado clínico dele", afirma o geriatra.

Ele ressalta que, mesmo com um cuidador, a autonomia do idoso deve ser preservada. “A geriatria defende que o cuidado deve ser centrado no paciente idoso”. Isso inclui estimular o idoso a realizar atividades que ainda consegue fazer, como se alimentar ou escovar os dentes.

Ele finaliza destacando que uma relação harmônica entre cuidador, idoso e familiares favorece a adesão ao tratamento e garante continuidade e qualidade no cuidado. O cuidador se torna um “termômetro do cuidado”, ajudando na comunicação com médicos e fortalecendo os vínculos afetivos.