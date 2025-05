Feira da Nipo recebe edição especial do Festival Bunkasai e celebra a cultura japonesa em Belém

O Festival Bunkasai, que celebra a cultura japonesa, foi realizado neste domingo (18) em parceria com a tradicional Feira da Nipo, na capital paraense. A iniciativa da Escola de Língua Japonesa de Belém (ELB) levou ao público uma programação especial na Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira, no bairro de São Brás, com atrações culturais, artísticas e gastronômicas. As atividades começaram por volta das 9h, com encerramento às 14h.

O festival contou com apresentações teatrais, coral, karaokê, danças típicas, artes marciais, feira de gastronomia japonesa, entre outras atrações. Pela manhã, o movimento no local foi bastante intenso — reunindo adultos, jovens e crianças. O professor da Escola de Língua Japonesa de Belém, Samir Fraiha, destaca que o evento é uma oportunidade para que os estudantes apresentem suas habilidades relacionadas à cultura do país oriental.

“O Bunkasai é um festival cultural feito pela Escola de Língua Japonesa de Belém, em parceria com a Associação de Língua Brasileira, em que nós fazemos trazemos à tona a arte e a cultura japonesa. E fazemos isso através de várias atividades, várias apresentações feitas pelos nossos alunos. Além disso, também temos outras atividades, por exemplo, estandes com origami, onde mostramos a produção de origami feitos pelos nossos alunos. E ainda, bazar de doações feitas pelos próprios alunos e temos uma estande de caligrafia japonesa”, afirma Samir.

O professor ainda ressalta que o festival também contribui para difundir as tradições e costumes do Japão. Para ele, o evento é essencial para o intercâmbio cultural. “É uma ótima forma para as pessoas se aproximarem e conhecerem mais da cultura japonesa, tanto a tradicional como as mais populares. E é muito bacana que muitas dessas ideias que nós organizamos vem do incentivo dos próprios alunos. Todos os anos, é uma atividade que sempre enche de pessoas”, pontua.

“Os alunos conversam com a gente que eles têm interesse de poder apresentar, nós auxiliamos eles e fazemos essa divulgação para conhecer para termos um público maior, principalmente os pais e os responsáveis deles. Tudo isso para tornar esse conhecimento da cultura, não só a cultura japonesa, mas um pouquinho da cultura brasileira entre os pais e responsáveis e amigos dos alunos da nossa escola”, observa o professor.

Festival é opção de programação no domingo

A psicóloga Jeovana Sharma aproveitou o início da manhã para conhecer o festival e acompanhar a programação na associação. Apaixonada pela cultura japonesa, ela conta que sempre teve afinidade com atividades culturais. Para ela, o evento é uma forma de difundir a tradição oriental, e destaca sua alegria em ver que, cada vez mais, programações como essa são realizadas na instituição Nipo-Brasileira.

Ainda segundo Jeovana, os momentos culturais — além da gastronomia — são os que mais a atraem. “Espero que a gente possa assistir a algumas apresentações. Já compramos algumas comidas típicas. Aproveitei também para encontrar pessoas conhecidas. Tenho uma afinidade muito grande com a cultura japonesa”, relata a psicóloga, que participou do passeio acompanhada da mãe, a auxiliar administrativa Rosemary Sharma.

A estudante Ellem Lima visitou a Feira da Nipo pela primeira vez e ficou encantada com a atmosfera do evento. Ela contou que sempre teve interesse pela cultura japonesa. E que a programação no fim de semana foi um atrativo para passar o tempo durante o dia. “”Já conhecia a feira há um tempo, meus amigos sempre vieram, aproveitei que eles vinham hoje e nos reunimos. Vim para aproveitar um pouco da comida japonesa que eu gosto”, comenta a estudante.

“Sempre vi a programação no Instagram. Gostei, é bem legal, tem bastante opção [de atividades]. O festival eu não sabia que estava acontecendo, mas vamos ficar para acompanhar e o que tem ainda durante o dia. Moro na Marambaia. Acaba que é acessível para conhecer a feirinha”, acrescenta Ellem, ao destacar que o passeio estava sendo proveitoso.