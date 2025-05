Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin destaca que o amor a Deus se revela no amor ao próximo

Não adianta uma pessoa que se diz cristã amar a Deus mas não externar essa relação no amor ao próximo. Esse gesto de querer bem e ajudar os mais necessitados deve ser seguido no dia a dia, a partir do exemplo deixado por Jesus Cristo e também por Maria. A mensagem foi dada neste domingo (18) pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, ao celebrar a Santa Missa, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém.

Esse aspecto do amor incondicional de Deus e da necessidade de se praticar o amor entre as pessoas foi realçado pelo padre Claudio Pighin na Homilia dele neste fim de semana. Como afirma o religioso. quando Jesus disse aos seguidores que lhes dava um mandamento novo, ele não falou de amar a Deus. “Disse sobre ‘amar uns aos outros como eu vos amei’. Isso porque tem cristãos que às vezes preferem amar a Deus e não amam o seu próximo, aqueles que estão perto dele. Então, Jesus, com essa lógica, mostra a importância do ‘amar uns aos outros’, imitando a ele, e como Maria aprendeu também, a primeira cristã, a como seguir Jesus amando os outros”, enfatiza.

Portanto, não se pode compreender a Cruz de Cristo sem amor, como pontua o padre Claudio. No caso, o amor incondicional de Deus para com as pessoas.

Renúncia

A fim de ter essa atitude na vida, no seu cotidiano, a pessoa, em especial, o cristão deve ter como referência o Cristo. “O que foi que Jesus fez? Ele foi até a Cruz. Tanto é verdade que é a Cruz que glorifica isto, revela a majestade de Deus. Então, se nós quisermos realmente amar o outro, o próximo, temos que passar pela Cruz, isto é, renunciar a si mesmo e evidenciar o outro”, ressalta.

Padre Claudio Pighin salienta que se uma pessoa tem mil razões para rejeitar uma outra ela deve refletir bem sobre o assunto e verificar que não deve agir dessa maneira, seguindo a lógica de Jesus. “Eu tenho que renunciar a mim mesmo para ir ao encontro dessa pessoa. Portanto, não tem justificativa para dizer que ‘não devo amar’ “, orienta o padre. Essa iniciativa é possível de ser adotada por todos, como concluiu o padre Claudio Pighin.

A Santa Missa é celebrada no hall de entrada do Grupo Liberal todos os domingos, às 11h. A celebração é aberta aos interessados.