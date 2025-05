Padre Cleiton Liker, pároco da Paróquia São Pio de Pietrelcina, em Marituba, morre aos 42 anos

Morreu nesta segunda-feira (19), aos 42 anos, o padre Cleiton Liker, Pároco da Paróquia São Pio de Pietrelcina em Marituba. Natural de Brasília, ele exercia atualmente a missão de Vigário Episcopal da Região Menino Deus e era responsável pela área Missionária São Paulo Apóstolo e Vice-reitor do Seminário São Pio X.

“A Arquidiocese de Belém comunica, com surpresa e ao mesmo tempo na confiança na vida eterna, o falecimento do Padre Cleiton Liker, sacerdote desta Igreja particular, ocorrido de forma súbita na manhã desta segunda-feira”, comunicou a Arquidiocese de Belém pelas redes sociais.

Segundo a Arquidiocese, a causa provável do falecimento é um infarto fulminante. “Situação que está sendo devidamente analisada pelas autoridades competentes”, esclareceu na nota divulgada.

“Unimo-nos em oração, confiantes de que Deus acolherá seu filho na paz e na plenitude de Sua presença. Que o testemunho do Padre Cleiton siga inspirando a todos nós no caminho da fé e do serviço”, encerrou.

Perda

A Pascom São Pio De Pietrelcina também lamentou a morte do Padre Cleiton Liker pelas redes sociais. “Com o coração profundamente entristecido, comunicamos o falecimento do nosso amado pároco, um verdadeiro pastor que, com zelo e dedicação, entregou sua vida ao serviço de Deus e ao cuidado amoroso de nossa comunidade. Sua presença na Paróquia São Pio de Pietrelcina foi marcada por um testemunho vivo de fé, amor ao próximo e compromisso pastoral, guiando-nos sempre com palavras de sabedoria e gestos de acolhimento”, escreveu.

Nas redes sociais foi descrito como era realizado o trabalho do Padre Cleiton Liker. “Em cada celebração, em cada orientação e em cada momento de partilha, ele nos ensinou o verdadeiro sentido do amor cristão. Seu legado permanecerá vivo em nossos corações, e sua lembrança será sempre uma inspiração para todos nós. Unidos em oração, pedimos a Deus que o receba em Seu infinito amor e conceda-lhe o descanso eterno. Que sua alma encontre paz na presença do Senhor, e que seu exemplo continue a iluminar nosso caminho. Rogamos a todos que se unam a nós em oração por sua alma e por consolo a todos os que sofrem com sua partida”, finalizou.