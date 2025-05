Belém intensifica vacinação com mais de 50 pontos em toda a cidade; veja onde se vacinar

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), está reforçando a campanha de vacinação no município com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra diversas doenças. A ação faz parte da estratégia da gestão para garantir o acesso gratuito aos imunizantes e atender, prioritariamente, os grupos mais vulneráveis da capital paraense.

Vacinas gratuitas em dezenas de unidades

Todas as vacinas ofertadas pela rede municipal de saúde seguem o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e estão disponíveis gratuitamente nas salas de vacinação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em pontos descentralizados de fácil acesso, de segunda a sexta-feira. Os horários de funcionamento variam de acordo com cada local.

Para receber qualquer vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação. A Sesma orienta que a população mantenha o esquema vacinal atualizado, especialmente crianças, idosos e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis às complicações de doenças imunopreveníveis.

Imunizantes disponíveis em Belém

A rede municipal oferece vacinas para todas as faixas etárias (de recém-nascidos a idosos) com campanhas específicas ao longo do ano. Entre os principais imunizantes disponíveis estão:

Vacinas infantis: BCG, Hepatites A e B, Pentavalente, VIP (Poliomielite), Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C e ACWY, Tríplice viral, Tetraviral, DTP, Varicela, entre outras.

Vacina contra o HPV: agora disponível para jovens de até 19 anos e grupos especiais (pessoas vivendo com HIV, transplantados e usuários de PrEP) com até 45 anos.

Vacina contra a dengue: destinada exclusivamente a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Vacina contra a influenza: liberada para toda a população acima de 6 meses de idade, disponível até julho ou enquanto durarem os estoques.

Covid-19: disponível conforme orientação do Ministério da Saúde

Locais de vacinação em Belém

A aplicação das vacinas ocorre em mais de 50 pontos de Belém, incluindo áreas urbanas, ilhas e instituições parceiras. As UBSs e pontos alternativos como hospitais militares, universidades e unidades fluviais integram a mobilização vacinal.

Algumas das principais unidades com vacinação de rotina e contra dengue incluem:

UBS de Fátima: Rua Domingos Marreiros, 1816

UBS Bengui II: Passagem Maciel, s/n

UBS Jurunas: Rua Fernando Guilhon, s/n

UBS Satélite: Conjunto Satélite, Travessa WE 8

UBS Icoaraci: Rua Manoel Barata, 840

Centro de Saúde Escola do Marco: Av. Rômulo Maiorana, 2558

Hospital da Aeronáutica: Av. Almirante Barroso, 3492

Hospital do Exército: Tv. Marquês de Pombal, 850

Também há unidades em bairros como Guamá, Marambaia, Pedreira, Terra Firme, Outeiro, Mosqueiro, entre outros. O atendimento ocorre geralmente das 8h às 17h, com variações entre manhã e tarde, conforme a unidade.

Vacinação de urgência

Casos que envolvem riscos de infecção por raiva ou tétano, como acidentes com animais ou ferimentos graves, devem ser direcionados às unidades com vacinação de urgência:

UBS Bengui I

UPA da Sacramenta

UPA de Icoaraci

UBS Carananduba (Mosqueiro)

Como emitir segunda via da carteira de vacinação

Cidadãos que perderam a carteira de vacinação podem solicitar a segunda via na recepção da Sesma, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Após o atendimento, o cidadão será encaminhado ao Departamento de Vigilância à Saúde (DVE).

Serviço:

Para mais informações sobre locais, horários e vacinas disponíveis, a população pode acessar o site www.belem.pa.gov.br ou procurar a unidade de saúde mais próxima.