Campanha nacional de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira; confira prioridades

A campanha nacional de vacinação contra gripe começa oficialmente nesta segunda-feira, 7, em todas as regiões do Brasil exceto a Norte - na região, ela será no segundo semestre do ano, período de maior ocorrência da doença, conforme o Ministério da Saúde.

Apesar da data oficial, alguns municípios, como São Paulo, já iniciaram a vacinação assim que começaram a receber os imunizantes, seguindo a orientação da pasta federal. As doses da vacina contra o vírus da gripe ficam disponíveis nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas da rede - a princípio, apenas para o grupo prioritário.

Serão distribuídas 35 milhões de doses da vacina neste primeiro momento, mas a estratégia vacinal será mantida ao longo de todo o ano, ultrapassando a campanha sazonal e se integrando ao Calendário Nacional de Vacinação. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos.

Veja quem é o público-alvo da campanha contra o vírus influenza, da gripe:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Gestantes e puérperas; Idosos a partir de 60 anos; Trabalhadores da Saúde; Professores dos ensinos básico e superior; Povos indígenas; Pessoas em situação de rua; Profissionais das forças de segurança e de salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); Trabalhadores portuários Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Quem não faz parte do público-alvo da campanha e deseja se vacinar contra a gripe, precisa buscar o imunizante na rede particular. Outra opção é aguardar o término da vacinação desse público considerado prioritário na rede pública, já que, nesse momento, eventuais doses remanescentes serão liberadas para outros grupos, segundo o Ministério da Saúde.

Ao todo, o Ministério da Saúde adquiriu 73,6 milhões de doses do imunizante. Destas, 67,6 milhões estão sendo direcionadas a partir deste primeiro semestre para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Já as outras 5,9 milhões de doses são para a Região Norte e começarão a ser distribuídas no segundo semestre. O valor total do investimento é de R$ 1,3 bilhões, e o público-alvo é de 81,6 milhões de pessoas, diz o governo.

"Enquanto no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste o pico de casos ocorre no outono e inverno (abril a junho), na Região Norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a maior circulação do vírus acontece no segundo semestre, geralmente entre setembro e novembro, o chamado Inverno Amazônico", diz o governo federal.

"O Ministério da Saúde ajusta o calendário para garantir que a vacinação ocorra no momento mais estratégico, proporcionando maior proteção à população."