Projetos de Extensão do IFPA mostram produção em Congresso

Os programas de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Pará (IFPA) apresentam seus resultados e debatem as ações com a sociedade no I Congresso de Extensão do IFPA (CONEXT). Projetos de biojóias, microscópio caseiro, relações entre matemática e obras de arte e grandes construções e desenvolvimento de cosmético sustentável são alguns dos projetos que estão apresentando seus resultados nesta quinta-feira (20/03), no Hotel Sagres, em São Brás, em Belém, até às 17h30.

Paralelamente, também está sendo realizado o I Encontro de Agentes Territoriais de Cultura do Norte, organizado pelo IFPA. Os eventos são promovidos pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela instituição federal de ensino. Dentro da programação estão previstas mostras de vídeos, exposição de banners reuniões, peças teatrais, oficinas, rodas de conversas, encontro de gestores, palestras, bem como o lançamento da 2ª Edição da Revista Tecendo Caminhos, do IFPA.

O evento tenta conectar o público às ações de extensão que ocorrem nos campi da instituição. A ideia é trocar experiências e conhecimentos, bem como a criação de redes colaborativas entre servidores, estudantes e a comunidade extensionista dos projetos apresentados. Para isso, o evento traz como tema central, em sua primeira edição, “Conectando saberes entre o IFPA, estudantes e sociedade”.

"Todos os projetos são pensados no desenvolvimento sustentável da Amazônia, trazendo benefícios para o meio acadêmico e principalmente para comunidade que vive na floresta", explica a Pró-Reitora de Extensão do IFPA, Keila Mourão. O CONEXT pretende ser um evento estratégico de interlocução e visibilidade das ações de extensão.

Os autores dos projetos vão mostrar como foi o processo de criação até chegar ao produto final. Entres os trabalhos apresentados pelos alunos do IFPA estão "Biojóias com escamas de peixes e caroços de açaí: uma proposta de fortalecimento da autonomia de mulheres ribeirinhas" do IFPA Belém; "Protótipo de microscópio caseiro para ações de extensão em escolas e para educação ambiental" do IFPA Itaituba; "Relações Matemáticas em Obras de Arte e Grandes Construções" do IFPA Paragominas e "CapilECO: desenvolvimento de cosmético sustentável capilar de baixo custo" do IFPA Parauapebas.

Cultura - O I Encontro de Agentes Territoriais de Cultura reúne no total 64 participantes dos sete Estados da região Norte do Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins).

O encontro dos ATCs é uma das metas do plano de trabalho do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) para formar de forma presencial os agentes. A participação foi definida por meio de edital, para o Projeto de Extensão do IFPA, para discutir trocas de experiências e fortalecimento das ações culturais realizadas nos territórios.

“Os ATCs selecionados assumiram o compromisso de participar de estudos e formação continuada em EAD, realizar ações de articulação, mobilização, mapeamento e comunicação nos territórios buscando fortalecer as políticas culturais”, declara Adriana Corrêa de Oliveira, Coordenadora Regional do Agentes Territoriais de Cultura do Norte do IFPA.

O evento é uma realização do Ministério da Cultura, em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O objetivo é a realização de projetos e atividades, com uma formação continuada aos agentes selecionados para que implementem Comitês de Cultura, em cada Estado.