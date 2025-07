Com homenagens e aplausos, corpos de estudantes da UFPA chegam à universidade para velório

Os corpos de três estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) foram recebidos com homenagens e aplausos na tarde desta sexta-feira (18), no campus da instituição em Belém. Familiares, amigos, colegas de curso e membros da comunidade acadêmica formaram um corredor humano para prestar as últimas reverências às vítimas do acidente registrado na rodovia BR-153, em Porangatu (GO).

Velório é realizado no Campus Guamá

A cerimônia de despedida acontece no Auditório Setorial Básico, localizado no Campus Guamá, da UFPA. Na primeira hora do velório, o espaço foi reservado apenas para os familiares. Em seguida, foi autorizada a entrada de colegas, servidores e demais membros da comunidade universitária.

VEJA MAIS

Estudantes cursavam Farmácia, Pedagogia e Produção Multimídia

Foram trazidos a Belém os corpos de Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. Leandro cursava Farmácia; Ana Letícia, Pedagogia; e Welfeson, Produção e Multimídia. Este último era natural do município de Limoeiro do Ajuru, no interior do Pará.

Corpo do motorista segue para Altamira

O motorista Ademilson Militão de Oliveira, que também morreu no acidente, era servidor da UFPA no campus de Altamira. Seu corpo foi levado diretamente para o município, onde será velado e sepultado.

Traslado foi feito em aeronave da FAB

Os quatro membros da UFPA que morreram na tragédia estavam a caminho de Goiânia, em missão institucional. O traslado dos corpos foi feito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou na Base Aérea de Belém às 12h44. Familiares acompanharam o recebimento das vítimas.

Após o desembarque, os corpos dos estudantes foram transferidos para viaturas da Polícia Científica do Pará (PCEPA) e levados ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram identificados. O processo no IML foi concluído às 14h40, e em seguida, os corpos foram encaminhados ao serviço funerário para preparação do velório.