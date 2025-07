Corpos de vítimas de acidente com ônibus da UFPA chegam a Belém em avião da FAB

O avião com os corpos das vítimas do acidente com ônibus da Universidade Federal do Pará pousou, na Base Aérea de Belém, por volta das 12h44 desta sexta-feira (18). Os corpos foram transportados em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Familiares das vítimas acompanham o recebimento dos corpos.

Para Belém, vieram somente os corpos dos estudantes Welfesom Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. O corpo do motorista da UFPA, Ademilson Militão, seguiu para Altamira, onde será velado e sepultado.

Familiares FAB Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

No local, por volta das 13h, os corpos foram tirados da aeronave, transferidos para carros da Polícia Científica do Pará (PCEPA) e serão levados para o Instituto Médico Legal, onde as famílias farão a identificação das vítimas que foram transferidas para a capital paraense.

Alguns dos familiares dos estudantes já estão na sede da Polícia Científica, em um auditório, para seguir com todos os trâmites ainda necessário para, então, os corpos serem liberados para o velório. O comboio com os veículos da PCEPA saíram da Base Aérea em torno das 13h35.

Relembre o acidente

O acidente ocorreu na rodovia BR-163, em Porangatu, região norte de Goiás, e resultou na morte de três estudantes e de um motorista integrantes da comunidade acadêmica da UFPA vinculados aos campi de Belém e Altamira.

O velório dos três estudantes mortos em um acidente de trânsito na rodovia BR-163, em Porangatu (GO), ocorrido na manhã de quarta-feira (16), será realizado no Auditório Setorial Básico da Universidade Federal do Pará (UFPA) - Campus Guamá. A data e o horário da cerimônia serão confirmados após a chegada dos corpos a Belém. A cerimônia de despedida da quarta vítima, vinculada ao campus da UFPA em Altamira, será realizada naquele município. As informações foram divulgadas pela universidade no início da noite desta quinta-feira (17). De acordo com o comunicado, o velório na instituição atende a um pedido dos familiares das vítimas.