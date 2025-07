Projeto de Conservação de Peixes-Boi será lançado no Pará com foco na preservação da espécie

O Projeto de Conservação de Peixes-Boi no Estado do Pará, uma iniciativa conjunta do Instituto Bicho D’Água (IBD), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da empresa TGS, com foco na preservação desta espécie emblemática da fauna amazônica, será lançado nesta sexta-feira (18), em Belém. O evento de lançamento será realizado no Museu Paraense Emílio Goeldi.

O projeto foi concebido a partir da identificação, por parte do Ibama, da necessidade de sistematizar e otimizar os resgates de peixes-boi na região, cuja população já apresenta sinais de declínio. De acordo com Renata Emin, bióloga e presidente do Instituto Bicho D’Água, atualmente o estado do Pará revela um panorama desafiador: um elevado número de peixes-boi resgatados e em processo de reabilitação estão sendo mantidos em recintos inadequados ou superlotados.

"Soma-se a isso a escassez de infraestrutura de apoio para a soltura dos animais já aptos para retornar à natureza", explica a bióloga. "Ações de educação e conscientização são parte essencial do programa, buscando sensibilizar e engajar a sociedade na proteção dessas espécies", destaca Renata.

Estão previstas, como iniciativas do Projeto, atividades que vão do resgate, estabilização e reabilitação à reintegração desses animais em seu habitat natural. Além disso, o projeto irá monitorar os peixes-boi após a soltura, visando avaliar sua adaptação e sucesso reprodutivo e realizar atividades de capacitação e educação ambiental.

Plano de ação

Durante o evento, será apresentado o plano de ação já em andamento para a implantação do recinto de aclimatação em ambiente natural, no município de Soure, na Ilha do Marajó, além das estratégias de soltura e monitoramento dos animais. Construído em uma área de 500 m2, a unidade terá capacidade de atender até oito peixes-boi.

O Projeto de Conservação de Peixes-Boi no Pará vai além do resgate e reabilitação. Ele também inclui o desenvolvimento de estudos aprofundados sobre o comportamento, a distribuição e a ocorrência de híbridos na região.

"Além de atuar de forma imediata na mitigação dos impactos sobre a espécie, o Projeto também se dedica a gerar conhecimento técnico-científico, impulsionar a educação ambiental e qualificar tanto profissionais quanto comunidades locais para a conservação eficaz e duradoura dos peixes-boi", acrescenta João Correa, country manager da TGS no Brasil.

Serão realizadas ainda ações de educação e sensibilização ambiental direcionadas às comunidades locais, com foco especial nas escolas da Ilha de Marajó. "O objetivo é fortalecer a conexão entre a população e a conservação da fauna aquática, incentivando o surgimento de uma nova geração de defensores ambientais", destaca André Favaretto Barbosa, analista ambiental do Serviço de Apoio ao Licenciamento Ambiental de Atividades de Pesquisa Sísmica Marítima do Ibama.

Aporte de recursos

O Projeto de Conservação de Peixes-Boi no Estado do Pará foi concebido em aderência a um programa mais amplo, desenvolvido pela superintendência do Ibama no Pará. A TGS apoiará instituições locais com o aporte de recursos para a mobilização estruturas essenciais ao recebimento, estabilização, reabilitação e aclimatação dos peixes-boi, visando a soltura, dentre elas a Base de Estabilização de Fauna Aquática (BEFA) do Instituto Bicho d’Água, em Soure, no Marajó e o Centro de Reabilitação de Fauna Aquática (CRFA) – Instituto Bicho d’Água (IBD) em Castanhal.

"Este projeto inaugura, no âmbito da Superintendência do IBAMA do Pará, uma gestão voltada à conservação e proteção da fauna silvestre nativa ameaçada de extinção e que aproximam entes de várias esferas governamentais e da sociedade civil que juntos em uma rede de apoio visam um objetivo comum, a proteção e conservação da fauna e flora amazônicas com envolvimento das comunidades tradicionais", reforça Luiz Paulo Abarelli, diretor da Divisão Técnica do Ibama no Pará.

O Projeto de Conservação de Peixes-boi no Estado do Pará é uma condicionante do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA para a pesquisa e levantamento de dados geológicos da TGS nas bacias do Pará-Maranhão e Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Serviço

Lançamento do Projeto de Conservação de Peixes-Boi no Estado do Pará

Data: 18 de julho (sexta-feira)

Horário: a partir das 9h da manhã

Local do Evento: Auditório do Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi - Av. Perimetral, 1901, bairro da Terra Firme, em Belém