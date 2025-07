Corpos de estudantes da UFPA mortos em acidente em Goiás são liberados em Belém

Os corpos dos três estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que morreram em um acidente na BR-153, em Porangatu (GO), foram liberados na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 14h40, pelo Instituto Médico Legal (IML) em Belém.

De acordo com a instituição, os corpos serão levados da sede da Polícia Científica do Pará até o campus da UFPA, na capital, onde ocorrerá o velório no Auditório Setorial Básico. O horário da cerimônia ainda não foi confirmado.

Famílias foram acolhidas durante liberação dos corpos

Familiares das vítimas estiveram na sede da Polícia Científica desde o início da tarde. Eles foram recebidos em um auditório da instituição, onde aguardaram os trâmites para a liberação.

O diretor-geral da Polícia Científica do Pará, Celso Mascarenhas, informou que o local serviu para a entrega dos corpos às famílias. “Tudo isso começou desde Goiânia. Estamos acolhendo as famílias, oferecendo suporte médico, hospitalar e psicossocial para dar conforto nesse momento difícil”, disse.

Segundo Mascarenhas, o procedimento incluiu reconhecimento e assinatura de documentos pelas famílias. “Os corpos foram custodiados por nós para que a entrega fosse feita de forma rápida, porém minuciosa”, completou.

Governos colaboraram para traslado dos corpos

O diretor também destacou a atuação conjunta entre os governos de Goiás, do Pará e o Governo Federal na identificação, liberação e no traslado dos corpos. “Toda a parte cartorária e burocrática foi feita em Goiás e estamos finalizando aqui no Pará, com apoio humanitário às famílias”, frisou.

Motorista da UFPA será velado em Altamira

O motorista da UFPA, que também foi vítima do acidente, terá sua cerimônia de despedida realizada no campus da universidade em Altamira, no Auditório Petroni Gurardelli. O traslado será feito por uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), com chegada prevista ao aeroporto local às 15h desta sexta-feira (18), segundo informou a UFPA.