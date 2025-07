Corpos dos estudantes mortos em acidente com ônibus da UFPA chegam à Polícia Científica, em Belém

Os corpos dos três estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) mortos em um acidente de trânsito na BR-153, em Porangatu (GO), chegaram à sede da Polícia Científica do Pará, em Belém, por volta das 14h desta sexta-feira (18). Familiares das vítimas já estavam no local e foram acolhidos em um auditório da instituição, onde aguardam os trâmites para liberação.

A expectativa é de que os corpos de Welfesom Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro sejam liberados ainda nesta tarde para os velórios, que ocorrerão na UFPA. O horário exato ainda não foi confirmado pela instituição. Já o corpo do motorista da universidade, Ademilson Militão, seguiu para Altamira, onde será velado e sepultado.

Familiares acompanham liberação e homenagens

Na sede da Polícia Científica, familiares expressaram a dor pela perda. A dona de casa Roni Maria Alves, tia de Welfesom, relatou que a família se dirigiria à UFPA para participar das homenagens ao estudante.

"Ele era muito engajado nas ações da UFPA. Era estudante de multimídia. Inclusive, essa viagem seria para o TCC dele, já que estava se formando", disse. "A vida dele nos foi tirada de uma forma trágica, repentina, que nem nos piores pesadelos poderíamos imaginar. Ainda não caiu a ficha. Vai cair agora que os corpos estão chegando", acrescentou.

Últimos momentos antes da viagem

Roni relembrou os últimos momentos do sobrinho com os familiares. "No sábado, antes da viagem, ele foi à casa da mãe. Almoçou com ela, deu carinho, abraçou todo mundo e disse que tinha uma surpresa para contar quando voltasse. Agora, com a partida dele, ninguém sabe o que seria essa surpresa", relatou, emocionada.