Velório de estudantes mortos em acidente na BR-153 será realizado na UFPA

O velório dos três estudantes mortos em um acidente de trânsito na rodovia BR-163, em Porangatu (GO), ocorrido na manhã de quarta-feira (16), será realizado no Auditório Setorial Básico da Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Guamá. A data e o horário da cerimônia serão confirmados após a chegada dos corpos a Belém.

A cerimônia de despedida da quarta vítima, vinculada ao campus da UFPA em Altamira, será realizada naquele município. As informações foram divulgadas pela universidade no início da noite desta quinta-feira (17). De acordo com o comunicado, o velório na instituição atende a um pedido dos familiares das vítimas.

A nota informa que a UFPA, com apoio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), providenciou os serviços funerários para as vítimas. Após a chegada a Belém, os corpos passarão pelo Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, serão encaminhados à empresa contratada para a organização do velório.

A universidade disse estar empenhada em garantir que o traslado dos corpos ocorra o mais rápido possível. A UFPA mantém contato com a Polícia Científica do Pará para ajustes logísticos. A Força Aérea Brasileira confirmou a disponibilidade de uma aeronave para a operação. Ainda não há confirmação do horário de partida de Goiânia.

Dois estudantes permanecem em estado grave

O comunicado também atualizou o estado de saúde dos estudantes hospitalizados. Segundo a nota, duas pessoas permanecem em estado grave. Um deles foi transferido, em UTI aérea, para o Hospital de Palmas (TO) nas primeiras horas da manhã. O outro segue internado na UTI do Hospital de Uruaçu (GO).

A UFPA e a Fadesp também viabilizaram o deslocamento dos familiares para que acompanhem os estudantes hospitalizados. A mãe do estudante internado em Uruaçu já está na cidade. O irmão do estudante que está em Palmas deve chegar ao local na madrugada desta sexta-feira (18).

Outro estudante foi encaminhado ao Hospital dos Olhos, em Goiânia, para atendimento especializado. Ele passou por procedimento cirúrgico e segue em avaliação médica.

Dos dez hospitalizados, sete estudantes já receberam alta médica — seis na noite de quarta-feira e um na manhã desta quinta. Cinco seguiram para Goiânia, enquanto dois retornaram diretamente a Belém. Com o apoio da Fadesp, eles foram encaminhados a Palmas (TO), de onde seguirão para a capital paraense.

Central de Acolhimento

A UFPA mantém uma Central de Acolhimento no prédio Mirante do Rio, no Campus Básico (bairro Guamá), em Belém, com atendimento presencial às famílias das vítimas e aos demais envolvidos. No local, uma equipe multiprofissional — composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos — está disponível para oferecer apoio emocional e orientação. O atendimento remoto também pode ser acessado pelo número (91) 98272-1213, para os casos em que o deslocamento até o campus não seja possível.

As ações realizadas pelas equipes de apoio incluem: comunicação direta com os familiares para a organização dos ritos de despedida; contato individual com os estudantes ainda em viagem; acolhimento remoto aos motoristas e aos servidores que integravam a caravana; e apoio emocional a familiares, amigos e coletivos estudantis impactados pelo ocorrido.

A nota ressalta que novas informações serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da Universidade Federal do Pará, conforme forem confirmadas pelas fontes competentes. A Administração Superior da UFPA mantém contato contínuo com as autoridades locais, estaduais e federais para assegurar a prestação de assistência integral às vítimas e suas famílias.

“Neste momento de profunda tristeza, reforçamos nosso compromisso institucional com a verdade, a responsabilidade e o cuidado com a vida”, finaliza o comunicado.

O acidente

Cinco pessoas morreram no acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus na rodovia BR-153. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás. O acidente envolveu um micro-ônibus que transportava alunos da UFPA. Entre as vítimas que faleceram na tragédia estão três estudantes, o motorista do micro-ônibus e o condutor da carreta. Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conunine), na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.