Cop 30 altera datas do Enem 2025 na Grande Belém

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi publicado, na noite desta sexta-feira (23). Ele será aplicado em datas diferentes na Grande Belém por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as provas em Belém, Ananindeua e Marituba acontecerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2025. No restante do país, as datas seguem conforme o cronograma nacional.

O edital confirma que a aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início das provas às 13h30. O término será às 19h no primeiro dia, e às 18h30 no segundo dia.

O Enem 2025 manterá o formato tradicional, avaliando quatro áreas do conhecimento. No primeiro dia, os candidatos farão provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5h30. No segundo dia, será a vez de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de 5h.

A taxa de inscrição foi mantida em R$ 85,00, com pagamento e poderá ser feito via Pix, cartão de crédito, débito, boleto bancário ou lotéricas, conforme a disponibilidade dos bancos.

Os participantes que obtiveram isenção no Enem 2024 e tiveram a solicitação aprovada para 2025 precisam realizar a inscrição normalmente. Quem faltar às provas mesmo tendo isenção deverá justificar a ausência para solicitar o benefício novamente no Enem 2026.

O edital completo está disponível no site oficial do Inep.