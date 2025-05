Operação remove veículos irregulares e libera via pública

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realizou na noite desta sexta-feira (23), mais uma edição das ações de trânsito do programa "Belém em Ordem", com foco no ordenamento do trânsito e na melhoria da mobilidade urbana de Belém. As operações visam desocupar espaços públicos, facilitar a circulação de pedestres e veículos e garantir o direito de ir e vir da população.

Os alvos da operação foram veículos velhos e abandonados nas vias públicas, automóveis estacionados em locais proibidos, veículos com placas escondidas ou adulteradas, motocicletas com escapamentos irregulares e condutores flagrados cometendo infrações de trânsito.

"A operação demonstra a integração das nossas forças de segurança e trânsito para coibir irregularidades que comprometem a mobilidade e a segurança viária. Continuaremos atuando de forma sistemática, garantindo que os espaços públicos sejam preservados e que as vias estejam desobstruídas para o bom fluxo de pedestres e veículos", destaca o diretor de Trânsito da Segbel, Erick Miranda.

Ação integrada

A ação contou com a participação de mais de 70 servidores, entre agentes de trânsito, Guardas Municipais e Policiais Militares recentemente nomeados como agentes de trânsito. Ao todo, 12 agentes de trânsito, 14 Guardas Municipais, 50 Policiais Militares e 12 caminhões guincho atuaram de forma integrada para fiscalizar e remover veículos irregulares.

Belém tem Ordem

Desde o início das ações do programa "Belém em Ordem", foram realizadas mais de 60 operações de trânsito, apreendidos e removidos cerca de 3 mil veículos irregulares e retirados de circulação 150 veículos velhos ou abandonados. As operações continuarão ocorrendo em diversos pontos da cidade, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e garantir mais fluidez e segurança no trânsito de Belém.