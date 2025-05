Companhias aéreas planejam voos extras para Belém para o Círio e COP 30

Com a realização de grandes eventos em Belém, como 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro deste ano, e o tradicional Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em outubro, companhias aéreas resolveram ampliar a sua frequência de voos para a cidade em alguns períodos do ano. Nesta quinta-feira (29), a Latam Airlines Brasil anunciou a ampliação da sua malha aérea para Belém durante o Círio de Nazaré 2025. A companhia colocará em operação sete frequências adicionais para atender à crescente demanda por viagens à capital paraense no período da festividade.

A programação especial inclui um voo extra na rota Brasília–Belém (12/10), dois na ligação Fortaleza–Belém (9 e 13/10), um entre Manaus e Belém (13/10) e três partindo de São Paulo/Guarulhos (10, 13 e 14/10). Com esses incrementos, a Latam estima transportar até 9.600 passageiros para Belém durante o evento, somando os assentos extras à oferta regular.

Segundo a empresa, a operação reforça o compromisso em apoiar o turismo e impulsionar a economia local. “O Círio de Nazaré é um dos eventos mais importantes do Brasil, com grande relevância cultural e turística para o Pará. Queremos facilitar o acesso de mais pessoas à celebração, com uma malha eficiente e conectada às principais regiões do país”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da companhia aérea no país.

As novas frequências serão operadas com aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade para até 174 e 214 passageiros, respectivamente. Ao todo, a companhia oferecerá aproximadamente 70 voos diretos para Belém na semana do Círio, com saídas de cidades como Brasília, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Macapá e São Luís. As passagens já estão disponíveis no site oficial da LATAM.

COP 30

No início deste mês, a própria Latam e a GOL divulgaram que vão ter novas rotas para Belém para atender a demanda da COP 30. No caso da Gol, a expectativa é triplicar o número de voos de companhia na capital paraense, durante o evento climático, enquanto a Latam prevê um reforço durante o mês de novembro para atender à demanda, que deve ser intensificada para Belém, com a realização do evento global do clima.

A GOL, durante o período de 7 a 23 de novembro de 2025, tem 600 voos domésticos e internacionais planejados, que representa acréscimo de 230% em comparação ao mesmo período do ano passado. Durante a COP 30, a empresa terá 4 novas rotas exclusivas para atender a demanda: Belém-Salvador, com até dois voos diários; Belém-Fortaleza, com um voo diário; Belém - São Paulo/Congonhas, com um voo diário e Belém-Manaus, com seis requências durante o evento.

A Latam irá ampliar em 25% a oferta de voos para a capital paraense durante a COP 30. Os voos extras na companhia contam com duas rotas nacionais: Guarulhos-Belém, que será ampliada de 28 para 31 voos semanais, e Fortaleza-Belém, que será ampliada de 7 para 12 voos semanais. Novembro também terá dois voos semanais na rota Manaus-Belém e três voos semanais para Macapá-Belém. Duas rotas especiais foram criadas para o evento de forma estratégica, que inclui Bogotá-Belém em todo mês de novembro com três voos semanais que comportam até 174 passageiros, conectando o público internacional em voos de Atlanta, Miami e Orlando para a capital colombiana. A companhia também terá a rota Galeão-Belém, operando excepcionalmente em novembro com dois voos semanais.

Em nota, a companhia aérea Azul respondeu que está preparando o planejamento operacional para o Círio e COP 30, que ainda serão divulgados.

