Em Belém, Feirão do Emprego reúne mais de 50 empresas com oportunidades de empregos

Mais de mais de 50 empresas com oportunidades de empregos, estágios e programas de aprendizagem para pessoas previamente selecionadas, além da realização de cadastros em bancos de talentos. Essa é uma síntese da proposta do Feirão do Emprego, uma realização da Associação Brasileira de Recursos Humanos (Seccional Pará), na próxima quinta-feira (29), no Centro Universitário Fibra, em Belém.

“O Feirão do Emprego é uma ação concreta e de encerramento do projeto Emprega Pará, que está em ação há três meses, conectando empresas a talentos reais, impulsionando a inclusão produtiva e reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento do mercado de trabalho no Pará”, afirma o presidente da a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PA), Júnior Lopes.

De acordo com a programação, das 15h às 17h, as empresas participantes vão fazer entrevistas presenciais com candidatos previamente agendados. Cada empresa contará com uma sala exclusiva equipada, onde poderá atender até 20 candidatos por hora. Esses candidatos foram pré-selecionados com base em processos internos das próprias empresas, fortalecendo o foco do evento em resultados concretos de contratação.

Cadastros presenciais e online e palestra sobre o futuro do trabalho

O evento também vai dispor espaços para que as empresas possam cadastrar currículos em seus bancos de talentos, com opções tanto presenciais quanto via QR Codes e formulários online, facilitando o acesso de novos talentos a processos seletivos futuros. Empresas de recrutamento de estagiários e aprendizes também vão participar, contribuindo com os jovens sobre a busca do primeiro emprego.

À noite, a programação abre às 19h, com a roda de conversa “Empregabilidade e Carreira”, com Graciete Corrêa, gerente de Gente e Gestão do Grupo Porto Dias; e Vanessa Mendes, head de RH da Vale. A mediação terá especialistas da ABRH-PA, e o debate vai abordar temas como as habilidades mais demandadas pelas empresas, e os desafios da inserção profissional no cenário atual.

Às 19h50, haverá a palestra nacional com Rodrigo Dib sobre o “Futuro do Trabalho: Como se Preparar para as Profissões do Amanhã”. Rodrigo Dib é superintendente institucional e de inovação, com ampla experiência em desenvolvimento de políticas de empregabilidade e inovação social. Ele vai falar sobre as transformações do mercado, a influência da tecnologia no emprego e como jovens e profissionais podem se preparar para novas oportunidades. A palestra terá tradução simultânea em Libras e emissão de certificado digital para os participantes inscritos.

Serviço:

Feirão do Emprego – Emprega Pará

Data: 29 de maio de 2025

Local: Centro Universitário Fibra

Entrevistas: 15h às 17h (para candidatos pré-agendados)

Palestra Nacional: 19h às 21h (aberta ao público e gratuita).