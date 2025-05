Governo do Pará divulga calendário de pagamento dos salários dos servidores; confira

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), iniciará no dia 28 de maio, quarta-feira, o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais referentes ao mês de maio.

De acordo com o estado, a liberação dos vencimentos reforça o compromisso da gestão estadual com o funcionalismo público e contribui para a movimentação da economia local, já que os valores repassados impulsionam diretamente os setores do comércio e serviços em diferentes regiões do Pará.

O cronograma de pagamento começa com os militares inativos, pensionistas civis e militares, aposentados civis e beneficiários de pensões especiais da Seplad. O processo será finalizado no dia 30 de maio, com o pagamento aos servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

Confira o calendário abaixo:

Dia 28 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 29 (quinta-feira) – Controladoria Geral, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Sedap, Sectet, Sefa, Seplad, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Seju, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Seac, Semu, Seaf, Sepi, Seirdh, Secir, NGTM, NEPMV, NGPR, Artran, NGPM, Fadep, Corpo De Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, PCE/PA, Detran, Egpa, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital De Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Santa Casa De Misericórdia, Imetropará, Iasep, Igepps, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Seap, Uepa, Ideflor-Bio, Cph, Fundação Parápaz. .

Dia 30 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).