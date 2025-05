Mega Auto Feirão oferece descontos exclusivos em carros e motos em Belém

O Mega Auto Feirão de Fábrica 2025 começou nesta quinta-feira (15) no Hangar Centro de Convenções, em Belém, com promoções em carros e motos, incluindo modelos novos e seminovos. Nesta edição, o evento conta com a participação inédita das principais concessionárias da capital, ampliando as opções para o público. Segundo o organizador Mauro Cleber, o objetivo é atender diferentes perfis de consumidores, com condições que vão desde taxa zero até o parcelamento da entrada no cartão de crédito.

Mauro destaca que os preços e os descontos ofertados no feirão são exclusivos para os dias do evento, que segue até o domingo (18). Os valores dos carros novos disponíveis começam em R$ 70 mil e os seminovos a partir de R$ 37 mil. Já as motos partem da média de R$ 11 mil. Os preços são influenciados por modelo, marca e também podem variar conforme a negociação feita.

Além de garantir opções para todos os gostos e bolsos, a parceria inédita com as concessionárias nesta edição também reúne vantagens em relação à revisão e garantia. Segundo Mauro, ambos são processos caros e demandam tempo, o que a negociação no evento consegue evitar por intermediar o diálogo direto entre comprador e concessionária.

“Outra vantagem que você terá aqui é que o carro novo tem garantia de fábrica e o carro semi-novo tem a garantia da concessionária… A concessionária vai dar a garantia em caso de algum problema no seu carro, o que eu acredito que não vai ter. E, as motos também tem garantia de três anos, às vezes até mais”, explica o organizador.

Negociação Flexível

Ana Carolina, consultora de vendas para uma das marcas de motos presentes na feira, explica que as ofertas foram pensadas especialmente para a oportunidade. Mas, apesar de descontos fixos, ressalta que as negociações não são amarradas por isso, com possibilidade de se adaptar a realidade de cada cliente. “Todas as motos da linha 160, com Fan e Titã, estão a preço de fábrica, saindo aproximadamente a R$ 19 mil (Fan), por exemplo, e com entrada zero no financiamento, o que acontece em parcelas de em média R$ 700. Então, a ideia é deixar tudo bem em conta”, explica.

Oportunidade

O movimento inicial da manhã desta quinta-feira já registrou algumas vendas. É o caso do sacerdote religioso Dalter Castro, que aproveitou as ofertas do feirão para trocar seu carro. Ele usou o seu automóvel antigo como entrada em um novo modelo. “Eu estou dando o meu Onix de entrada e pegando uma Tracker, que já era um carro que eu estava de olho”, explica. O consumidor soube do evento através da gerente de uma das concessionárias que estão na feira este ano.

Edilson Oliveira, proprietário de panificadoras em Belém e Região Metropolitana, soube do evento através das redes sociais cerca de um dia antes. Embora já estivesse cogitando a compra de um novo carro, procurou o feirão principalmente pela facilidade de ter todos as maras em um só lugar. “O mais importante é ter a negociação, porque eu não tenho o dinheiro para pagar tudo”, afirma.