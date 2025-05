Concursos em Tecnologia da Informação têm quase 40 vagas previstas e salários de até R$ 22 mil

No Brasil, há um total de 11 concursos na área de Tecnologia da Informação (TI) com bancas definidas, comissões formadas, autorizados e previstos para 2025. Todos ainda terão o edital divulgado. O Pará conta com dois concursos com bancas definidas. Um deles é o Concurso do IMETROPARÁ (Instituto de Metrologia do Estado do Pará). O segundo é o Concurso da AGTRAN (Agência de Transporte Metropolitano do Pará).

Os maiores salários em concursos de TI

Entre os concursos com bancas já definidas, o destaque em remuneração é o do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE PE), que oferece salários iniciais de até R$ 22.429,39 para os cargos de Auditor e Analista de Controle Externo – ambos com foco em Auditoria de TI. Serão 8 vagas e a banca responsável será a FGV (Fundação Getulio Vargas).

Outro certame com remuneração atrativa é o do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS), que pagará R$ 20.572,72 para o cargo de Auditor de Controle Externo - TI. O concurso terá 5 vagas imediatas e cadastro reserva, com a organização a cargo do Cebraspe.

Já no TCE RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), os salários chegam a R$ 19.793,26, com 10 vagas e cadastro reserva. A banca é o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

Concursos com maior número de vagas

O maior número de vagas imediatas até o momento é do TCE RJ, com 10 vagas mais formação de cadastro reserva. Em seguida, vem o TCE PE, com 8 vagas. O concurso do TCE RS oferece 5 vagas imediatas e possibilidade de cadastro reserva, ampliando o número potencial de oportunidades.

Já o concurso da Prefeitura de Itaiópolis (SC) prevê apenas cadastro reserva (CR), mas pode contemplar diversos cargos em diferentes níveis, inclusive Analista de Tecnologia da Informação. Os salários ainda não foram divulgados.

Concursos de TI previstos no Pará

No estado do Pará, dois concursos na área de TI já têm bancas organizadoras definidas e devem lançar os editais em breve.

IMETROPARÁ

O concurso do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (IMETROPARÁ) contará com a organização da banca CETAP. Serão 3 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de Assistente de Informática (nível médio) e Técnico em Gestão de Informática (nível superior). Os salários variam entre R$ 1.419,65 e R$ 3.104,35.

AGTRAN PA

Já a Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTRAN) ofertará 2 vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com exigência de nível superior. O salário inicial é de R$ 3.436,27, e a banca Consulplan deverá ser oficializada em breve.

Outros concursos previstos ou autorizados

Entre os concursos com comissão já formada, está o da Câmara de Florianópolis (SC), que ofertará uma vaga para Programador de Computador, com salário de R$ 2.832,42. Já a banca ainda será definida.

Autorizado, o concurso da Prefeitura de Indaiatuba (SP) prevê 4 vagas para os cargos de Especialista e Técnico em TI, com salários de até R$ 5.685,92. A banca ainda será escolhida.

Por fim, a Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE SP) planeja abrir concurso até agosto de 2025 para o cargo de Auditor Estadual de Controle – Tecnologia da Informação, com salário previsto de R$ 17.850,00. A quantidade de vagas ainda será anunciada.

Concursos de TI com banca definida

Concurso TCE PE (Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco)

Perspectivas: banca definida. O próximo passo será a publicação do edital

Formação: Nível superior

Banca: FGV

Vagas: 8

Salário inicial: R$ 16.433,62 a R$ 22.429,39

Cargo: Auditor de Controle Externo – Auditoria de TI e Analista de Controle Externo – Auditoria de TI

Concurso Prefeitura de Itaiópolis (SC)

Perspectivas: está contratada a banca do certame, que ofertará diversas vagas em cadastro reserva de níveis fundamental, médio e superior.

Banca: Instituto Tupy

Vagas: CR

Formação: nível superior

Salário inicial: a definir

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Concurso TCE RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro)

Perspectivas: banca definida. O próximo passo será a publicação do edital

Banca: IBFC

Cargos: Auditor área Controle Externo – Tecnologia da Informação; Auditor área Organizacional – Tecnologia da Informação

Formação: Nível Superior

Vagas: 10 + CR

Salário: R$ 19.793,26

Concurso IMETROPARÁ (Instituto de Metrologia do Estado do Pará)

Perspectivas: a banca organizadora já foi oficialmente contratada

Banca: CETAP

Formação: nível médio e superior

Vagas: 3 + CR

Salário inicial: R$ 1.419,65 a R$ 3.104,35

Cargo: Assistente de Informática e Técnico em Gestão de Informática

Concurso AGTRAN PA (Agência de Transporte Metropolitano do Pará)

Perspectivas: Consulplan venceu a licitação e deve ser oficializada em breve como o organizador do concurso

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: nível superior

Vagas: 2

Salário: R$ 3.436,27

Concurso TCE RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul)

Perspectivas: Novo concurso é iminente após contratação da banca organizadora

Banca: Cebraspe

Formação: nível superior

Vagas: 5 + CR

Salário: R$ 20.572,72

Cargos: Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Concursos URB Recife (Autarquia de Urbanização do Recife) e ENLURB Recife (Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife)

Perspectiva: Banca organizadora é definida e, logo mais, o edital de abertura deverá ser publicado, com vagas para as duas autarquias

Banca: IBFC

Vagas: 6

Formação: Nível técnico e superior

Salário: R$ 3.200,00 e R$ 6.000,00

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação e Assistente Técnico de Tecnologia da Informação

Concursos de TI com comissão formada

Concurso Câmara de Florianópolis (SC)

Perspectiva: o certame da Câmara de Florianópolis já teve a comissão formada

Banca: a definir

Formação: Nível superior

Vagas: 1

Salário: R$ 2.832,42

Cargos: Programador de Computador

Concursos de TI autorizados

Concurso Prefeitura de Indaiatuba (SP)

Perspectivas: com escolha da banca em andamento, edital deve ser publicado ainda em 2025

Banca: a definir

Cargo: Especialista em TI e Técnico em TI

Vagas: 4 previstas

Formação: nível superior

Salário: R$ 5.685,92 e R$ 3.198,33

Concurso de TI previsto

Concurso CGE SP (Controladoria Geral do Estado de São Paulo)

Perspectivas: carreira oficialmente criada. Controlador-geral de São Paulo prevê edital para agosto de 2025

Cargo: Auditor Estadual de Controle – Tecnologia da Informação

Vagas: a definir

Formação: nível superior

Salário: R$ 17.850,00