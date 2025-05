Morre Roberto Ribeiro Corrêa, economista e professor paraense, aos 81 anos

O economista e cientista político Roberto Ribeiro Corrêa faleceu na tarde desta segunda-feira (19), aos 81 anos, em Belém. A causa da morte não foi divulgada. Referência acadêmica no Pará e militante histórico da esquerda brasileira, Roberto participou ativamente dos movimentos de resistência ao golpe militar de 1964, integrando o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e apoiando ações da Aliança Libertadora Nacional (ALN).

O velório será realizado a partir das 20h desta segunda-feira, na Capela Max Domini, localizada na avenida José Bonifácio, na capital paraense. O sepultamento ocorrerá na manhã de terça (20), às 11h, no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá.

Quem foi Roberto Ribeiro Corrêa

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Roberto também era mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Aposentado como professor associado IV da UFPA, contribuiu com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e integrava o corpo editorial da revista Amazônia: Ciência & Desenvolvimento.

Sua produção acadêmica focava em estudos eleitorais e partidários, gestão governamental, elaboração de indicadores sociais e avaliação de projetos socioeconômicos. Em entrevista concedida ao canal do YouTube Conexão Belém do Pará, em 2021, ele narrou episódios marcantes da militância clandestina em Belém, incluindo o frustrado assalto à indústria Gelar, em 1969, e o repasse de dólares vindos do Rio de Janeiro para financiar a resistência no Norte do país.