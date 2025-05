Morre ex-setorista do Paysandu Agripino Furtado, aos 72 anos

Faleceu na tarde desta sexta-feira (16), em casa, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, o cronista esportivo Agripino Furtado, aos 72 anos. A informação foi confirmada por seu filho, Kauã Furtado, ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Ícone do jornalismo esportivo paraense

Conhecido como “Agripa”, Agripino Furtado foi uma lenda do jornalismo esportivo do Pará. Atuou como setorista do Paysandu por 50 anos, tendo iniciado sua carreira cobrindo o Clube do Remo pela Rádio Marajoara. Em 1972, foi contratado pela Rádio Liberal, onde atuou como setorista da Tuna Luso Brasileira por duas décadas, até passar a cobrir o Paysandu, em 1974.

Dono de uma voz marcante, Agripino desenvolveu uma relação de profunda identificação com o Paysandu. Ele foi responsável por noticiar os principais momentos da história recente do clube. Em sua homenagem, a praça localizada no complexo do Estádio da Curuzu recebeu seu nome.

Agripino nos estúdios da Rádio Liberal (Neto Onetti / O Liberal)

Luta contra o Parkinson

Agripino enfrentava, há alguns anos, a Doença de Parkinson — condição degenerativa que afeta o sistema nervoso central. Segundo seu filho, Kauã Furtado, ele faleceu de forma tranquila, em casa, após o almoço.

“Meu pai faleceu em casa, em sua cama, dormindo. Ele almoçou e, como de costume, caminhou um pouco pela casa e foi dormir. Quando cheguei, ele já havia falecido. Estamos no aguardo da remoção do corpo e ainda não temos informações sobre velório e sepultamento, pois a liberação pelo IML leva algum tempo”, relatou Kauã.

Agripino Furtado ao lado Ieda Almeida, atual conselheira do Paysandu (Jorge Luiz Totti / Paysandu)

Homenagens e legado

Kauã também falou sobre a importância de Agripino para o esporte paraense: “Ele foi uma pessoa muito importante para o esporte, principalmente para o futebol e para os torcedores do Paysandu. Nos últimos anos, fazia todos os programas de casa — lia jornais, ouvia e assistia aos programas esportivos. Vivia o futebol”.