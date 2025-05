Paysandu deixa a lanterna, mas segue com o terceiro pior ataque e saldo negativo na Série B

O empate por 2 a 2 com o América-MG, na última quarta-feira (15), ajudou o Paysandu a deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O ponto conquistado fora de casa indica que o Papão ainda respira na competição, mas os números seguem distantes do que se esperava no início da temporada. Até aqui, o time bicolor ostenta o terceiro pior ataque e o segundo pior saldo de gols da Segundona.

Em sete rodadas, o time comandado por Luizinho Lopes tem enfrentado sérias dificuldades para balançar as redes. Foram apenas quatro gols marcados — o que representa uma média de 0,57 por jogo. Ou seja, além do empate em Belo Horizonte, o Paysandu só conseguiu marcar em outros dois confrontos: na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na estreia, e no empate em 1 a 1 com o CRB, na quinta rodada.

Na comparação com os piores ataques da competição, o Papão supera apenas Volta Redonda, com dois gols em sete partidas, e o Amazonas, atual lanterna, que marcou três vezes no mesmo período.

Quando o critério é saldo de gols, o cenário piora. O Paysandu tem saldo negativo, de −5, melhor apenas do que o próprio Amazonas, com −6. Ambos também compartilham o pior aproveitamento da Série B até aqui: cerca de 14%.

Próximos compromissos do Paysandu

Neste domingo (18), o clube paraense tem a chance de mudar esse panorama diante de sua torcida. Mas o desafio é grande: o adversário será o líder Goiás, que soma 16 pontos e nove gols marcados — mais que o dobro do Papão.

Apesar da diferença atual, o histórico recente traz esperança. Em abril, as duas equipes se enfrentaram na final da Copa Verde, e o Paysandu conquistou o título em plena casa esmeraldina. Desde lá, no entanto, os caminhos foram distintos — e mostram, mais uma vez, como o futebol é imprevisível.