Atacante do Goiás nega revanche contra o Paysandu após a Copa Verde, mas admite 'gosto amargo'

Após o empate contra o América-MG, o Paysandu volta as atenções para o Goiás-GO. As equipes se enfrentam no próximo domingo (18), no Mangueirão, pela oitava rodada da Série B. O confronto será uma reedição da final da Copa Verde, na qual o Papão saiu campeão. Apesar disso, o atacante Pedrinho, destaque do time goiano, não acredita em revanche, mas ressaltou um "gosto amargo" pelo resultado do torneio.

"Claro que existe um clima que não coloco como vingança ou revanche, mas vai ser um jogo difícil. A gente perdeu o título aqui, então fica um gosto amargo. Vamos dar o máximo para buscar a vitória no domingo", declarou o jogador em coletiva.

Na oitava rodada da Série B, os times vivem momentos completamente diferentes. O Esmeraldino é o líder da tabela, com 16 pontos, enquanto o Paysandu amarga a vice-lanterna. O Papão ainda não venceu na competição. A equipe de Luizinho Lopes quase conquistou a primeira vitória no duelo contra o Coelho, na última quarta-feira (14), mas cedeu o empate.

Com isso, diante do Goiás e jogando em casa, o time bicolor vive a expectativa — e a pressão — de conquistar seu primeiro triunfo.

Mesmo com o momento ruim do Bicola, Pedrinho não subestimou a equipe. "A Série B está só começando. Começamos na frente, mas o Paysandu é um grande time. Vamos lutar para fazer um bom jogo e sair com a vitória", destacou o jogador.

Paysandu e Goiás se enfrentam no domingo (18), no Mangueirão, às 18h30. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em O Liberal.