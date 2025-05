Série B: chances de título do Remo aumentam e Paysandu tem mais 50% de risco de rebaixamento

Os times paraenses vivem momentos bastante distintos na Série B do Campeonato Brasileiro: o Remo luta pelo acesso à Série A, ao passo que o Paysandu tenta evitar a queda para a Série C. Após a conclusão da sétima rodada da competição, o Departamento de Matemática da UFMG aponta que as chances de classificação do Leão para a primeira divisão são de 47,6%, enquanto a probabilidade de rebaixamento do Papão é de 53,6%.

Ainda segundo a UFMG, o Remo tem apenas 2,3% de chance de ser rebaixado e 15,2% de probabilidade de conquistar o título da Série B. Já o Paysandu apresenta apenas 2,6% de chance de acesso à Série A e 0,26% de ser campeão da Segundona. Os estudos do departamento são realizados após o fechamento de cada rodada da competição.

O Leão é o único time invicto da Série B, com 15 pontos conquistados em sete jogos, somando quatro vitórias e três empates. Por outro lado, o Papão é um dos times que ainda não venceram, acumulando apenas três pontos em sete rodadas, com quatro derrotas e três empates.

Na última quarta-feira (14), que marcou o encerramento da sétima rodada da Série B, o Remo venceu o Vila Nova por 2 a 0 no Estádio Mangueirão, consolidando-se como uma das melhores defesas do torneio e assumindo a vice-liderança da competição. Já o Paysandu empatou por 2 a 2 com o América-MG, no Estádio Independência. Os bicolores saíram na frente com gols de Rossi e Banítez, mas sofreram o empate e permanecem na vice-lanterna da tabela.

O Remo volta a campo no domingo (18), às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. No mesmo dia, o Paysandu enfrenta o Goiás, às 17h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.

