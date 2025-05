Ex-Paysandu, João Vieira recebe camisa do Remo de CEO azulino

O volante João Vieira retornou a Belém para enfrentar o Remo. O jogador, que defendeu o Paysandu entre 2022 e 2024, voltou à cidade com o Vila Nova-GO e foi derrotado pelo clube azulino por 2 a 0, em duelo válido pela sétima rodada da Série B. Após o duelo, em entrevista à Rádio Liberal +, o atleta comentou que recebeu uma camisa do time azulino de presente do CEO do Leão Azul, André Alves.

"O André é um parceiro. A gente trabalhou ano passado no Paysandu e tínhamos combinado de eu dar minha camisa para ele e ele me dar uma do Remo. Nada mais do que isso", revelou Vieira.

Ainda na entrevista, João falou sobre o jogo difícil contra o Leão Azul e destacou que, apesar da derrota, estava feliz por retornar à cidade que foi muito importante em sua carreira.

"É sempre um prazer poder retornar ao Pará e falar com vocês. Estou muito feliz por voltar ao lugar onde dei o salto na minha carreira e onde fui muito feliz. Foi um jogo muito difícil hoje. A gente sabia que o Remo vinha empolgado nessa sequência deles. Mas tem muito chão pela frente", destacou o volante.

"A gente continua no G-4. Estamos fazendo um ano muito bom: título goiano, terceira fase da Copa do Brasil também. Agora é levantar a cabeça, porque sábado tem um desafio importantíssimo contra o Athletico-PR dentro de casa", completou João Vieira.

Com 27 anos, o jogador se destacou com a camisa do Paysandu e, nas duas últimas temporadas, foi uma das principais peças da equipe, sendo importante na campanha do acesso à Série B e na permanência do time na disputa. O atleta deixou o clube no final de 2024 e acertou com o Vila Nova-GO para a temporada de 2025.