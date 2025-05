Luizinho Lopes cita 'falta de controle' do Paysandu em empate com o América-MG

O Paysandu esteve perto de conseguir a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, 14. Em Belo Horizonte, a equipe bicolor chegou abrir dois a zero contra o América Mineiro. Mas, nos cinco minutos finais de jogo, os donos da casa marcaram com Willian Bigode e Júlio César e fecharam a partida em dois a dois.

O empate fora de casa deixou o técnico Luizinho Lopes com uma sensação ruim nesta sétima rodada da competição. Após a partida, o treinador do Paysandu ressaltou a falta de controle do time na hora de segurar o resultado positivo.

"Sensação muito ruim porque estávamos fazendo um jogo muito bom. Com dois a zero, era para estar mais organizado ainda sem a bola. Mais compactado como foi praticamente em 70% do jogo. Infelizmente os gols foram de bola parada. Em alguns momentos poderíamos ter melhor controle (do jogo), como estávamos tendo. Não faltou concentração enquanto estava dois a zero. Gol de bola parada tem a virtude do adversário, principalmente a (cobrança de falta) frontal", analisou.

Um dos pontos levantados por Luizinho Lopes foi, mais uma vez, em relação a intensa rotina de jogos do clube. O duelo com o América Mineiro foi o 13º jogo do clube desde o dia 1º de abril. Sequência extensa somando quatro competições - Série B, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Paraense.

E como reflexo disso, a equipe vem sofrendo com constantes lesões. Para o jogo em Belo Horizonte, Luizinho Lopes não pôde contar com seis jogadores que estão entregues ao departamento médico, além de Matheus Vargas, suspenso com três cartões amarelos, e Joaquín Novillo, que segue o protocolo da Fifa para casos de concussão cerebral.

Porém, apesar de todos esses problemas, ele ressaltou que quem esteve em campo diante o América, entregou o melhor pelo clube.

"Hoje tínhamos muitos jogadores no limite físico. O Quintana machucou (durante o jogo). Rossi (jogou) no limite (físico), Vilela e Benitez também. Nas trocas ficamos mais baixos, mas ainda estruturados. Quem veio aqui (em Belo Horizonte), entregou o melhor. Fizemos 70% de um bom jogo. É muito difícil vim aqui contra o América e fazer dois gols. Eles são muito fortes dentro de casa. Os que ficaram lá (em Belém), são consequências da rotina de jogos que temos. Hoje machucamos mais um. Jogamos domingo, viajamos ontem a tarde toda. Chegamos quase 21h, menos de 24h antes do jogo. Ainda estamos com os resquícios do desgaste da quantidade de jogos com apenas dois, três dias no meio", finalizou.

O Paysandu volta a campo no domingo, 18, para encarar o Goiás, às 18h30, no Estádio do Mangueirão pela oitava rodada da Série B. Com apenas três pontos, a equipe bicolor segue sem vencer e ocupa a vice-lanterna do torneio, enquanto que a equipe goiana lidera o torneio com 16 pontos.