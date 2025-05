Paysandu sai na frente, leva empate do América-MG e segue sem vencer na Série B

O Paysandu segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta quarta-feira, 14, em Belo Horizonte, o Papão encarou o América-MG e até deu esperanças de que iria encerrar o jejum na competição. No segundo tempo, a equipe bicolor chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Rossi e Benítez. Mas, nos cinco minutos finais, Willian Bigode e Júlio César marcaram para o time mineiro e fecharam a partida em 2 a 2.

Com o empate, o Paysandu chegou aos três pontos em sete rodadas da Série B e manteve a 19ª colocação, ainda na zona de rebaixamento. Já o América subiu para a 11ª posição, agora com sete pontos.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo, 18, para encarar o Goiás, às 18h30. A partida vai marcar o retorno ao Estádio Banpará Curuzu após cerca de dois meses, período em que a praça esportiva ficou fechada para reforma no gramado. Já o América vai até o Paraná encarar o Coritiba na segunda-feira, 19, às 21h35 no Estádio Couto Pereira.

Primeiro tempo

Mudanças. Essa foi a palavra que definiu o Paysandu na partida contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Ao todo, cinco alterações foram feitas na equipe. As mais significativas foram o recuo de Rossi para o meio de campo na vaga de Matheus Vargas, suspenso com três cartões amarelos, e a entrada de Bryan Borges no ataque no lugar de Borasi, com uma lesão na coxa.

Com a bola rolando, o Paysandu tentou adotar uma postura mais ofensiva. Logo no primeiro minuto, Nicolas foi acionado pela esquerda, entrou na área, mas a zaga chegou travando com Mariano.

A partir de então, o jogo foi do América. Fazendo valer o fator casa, a equipe mineira chegou pela primeira vez com Willian Bigode tentando da intermediária e mandando para fora.

Com posse de bola, o Coelho apostava muito pelos lados, com constante inversão de jogadas para encontrar espaço na defesa do Paysandu. As idas ao ataque da equipe mineira eram concentradas com as duplas Marlon e Figueiredo pela esquerda e Stênio e Mariano pela direita.

Quando apostava pelo meio do campo, Felipe Amaral era bastante acionado para ajudar na criação das jogadas. Aliado a isso, Willian Bigode, saindo muito da área, e Stênio, vindo do lado para o meio, faziam volume para ajudar a fluir o jogo americano.

Edílson foi um dos principais jogadores do Paysandu no jogo. (Matheus Vieira/Paysandu)

Por outro lado, o Paysandu ficou perto de abrir o placar em duas bolas altas seguidas. Na primeira, Edílson atravessou na área, Benítez recuperou na esquerda e cruzou para Nicolas. Na marca do pênalti, ele cabeceou para Matheus Mendes espalmar para fora. Na cobrança de escanteio, Luan Freitas mandou com perigo para fora.

Aos 31 minutos, foi a vez do América tentar duas vezes em sequência. Na primeira, Stênio pegou na entrada da área e bateu com desvio na zaga do Paysandu. Na cobrança de escanteio, Júlio César subiu mais alto que a zaga bicolor e mandou para fora.

Os minutos finais do primeiro tempo foram de equilíbrio. Enquanto o América tinha a posse de bola e tentava criar pelos lados, apostando nas bolas altas e parando na defesa, o Paysandu usava das bolas longas para Edílson correr pelo lado direito e Nicolas tentar puxar em profundidade contra a defensiva mineira.

Das estratégias, a do Paysandu teve efeito quando Edílson rabiscou em cima de Marlon, cruzou e o goleiro Matheus Mendes precisou esticar o braço para evitar o gol bicolor.

Segundo tempo

A etapa final teve o América mais presente no ataque nos primeiros minutos. Willian Bigode recebeu na pequena área, até então, a melhor chance mineira no jogo. Após boa troca de passes vindo desde o meio de campo, Stênio deixou o camisa 9 na boa, mas ele bateu fraco e Matheus Nogueira desviou para fora.

O Paysandu começou a responder aos sete minutos. Apostando na velocidade de Edílson pelo lado direito, ele cruzou e Nicolas, sozinho na pequena área, desviou torto para fora.

As escapadas de Edílson pelo lado direito colocaram o Paysandu no jogo no segundo tempo. Aos 12 minutos, ele foi na individual e bateu cruzado da intermediária. Matheus Mendes colocou a bola para fora.

Em seguida, escanteio cobrado por Rossi. A zaga afastou e, na sobra, o camisa 77 cruzou direto para o gol, surpreendendo o goleiro Matheus Mendes. Paysandu 1 a 0!

Rossi marcou o primeiro do Paysandu no jogo. (Matheus Vieira/Paysandu)

Nos minutos seguintes, o América voltou a ter controle do jogo. Dono da bola, a equipe mineira voltava a tentar pelos lados com Figueiredo na esquerda e Stênio na direita. Mas, a atenta defesa do Paysandu e os erros de conclusão impediram o empate dos donos da casa.

Quando voltou ao ataque, o Paysandu foi letal. Nicolas e Benitez trocaram passes e o paraguaio tentou de fora da área. A bola ficou na zaga, mas Miqueias devolveu no pé do camisa 9 bicolor, que, dentro da área, tocou na saída de Matheus Mendes. Paysandu 2 a 0!

O América tentou diminuir a vantagem bicolor, mas seguia esbarrando nos erros de passes e na boa partida do sistema defensivo do Paysandu.

Mas nos cinco minutos finais, o América conseguiu furar a defesa bicolor. Primeiro com Willian Bigode em linda cobrança de falta aos 40 minutos. Depois, aos 43, Mariano cobrou escanteio na cabeça de Júlio César que definiu a partida em dois a dois, mantendo a invencibilidade americana na Arena Independência e deixando o Paysandu ainda sem vencer na Série B de 2025.

Ficha técnica

América-MG 2 x 2 Paysandu

Data: 14/05/2025

Hora: 19h30

Local: Arena Independência, Belo Horizonte

Árbitro: Paulo Belence Alves (CBF/PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra (CBF/PE) e Bruno Cesar Chaves (CBF/PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Cartão Amarelo: Miqueias (América-MG) | Rossi, Bryan Borges, André Lima (Paysandu)

Gols: Willian Bigode (40' 2T) e Júlio César (43' 2T) | Rossi (12' 2T) e Benítez (24' 2T)

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Júlio César, Lucão e Marlon; Miqueias (Yago Souza), Felipe Amaral (Jhosefer) e Fer Elizari (Gustavinho); Figueiredo (Kauan), Willian Bigode e Stênio (Renato Marques).

Técnico: William Batista

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Luan Freitas, Quintana (Maurício Antônio) e PK; Leandro Vilela (Reverson), André Lima e Rossi (Giovanni); Bryan Borges, Nicolas (Eliel) e Jorge Benítez (Espinoza).

Técnico: Luizinho Lopes

Público pagante: Não divulgado

Público total: Não divulgado

Renda: Não divulgado