Felipe Melo declara torcida ao Paysandu e parabeniza o Remo pelo título do Parazão 2025

O comentarista e ex-jogador do Palmeiras, Felipe Melo, acompanhou a grande final do Campeonato Paraense 2025, disputada entre Remo e Paysandu. Em publicações compartilhadas nos stories do Instagram, Felipe declarou torcida para o Papão e elogiou a festa protagonizada pelas torcidas no Mangueirão durante o clássico.

“Não fico em cima do muro. Eu sou Paysandu, sou Papão da Curuzu. Mas tá lindo de ver, cara. Tanto a torcida do Remo quanto a do Paysandu. Mangueirão cheio, lotado. Digno de uma final de campeonato”, disse o comentarista.

O ex-atleta continuou destacando o motivo de sempre elogiar as torcidas de Remo e Paysandu, fazendo uma comparação direta com o cenário internacional. Ele ressaltou que não é preciso ir a outros países para encontrar uma festa tão bonita nas arquibancadas, pois isso já acontece no futebol paraense.

“E sabe por que tem que elogiar? Elogiar porque, se a gente vê isso lá fora, no país vizinho, ‘olha que lindo que é, olha que legal’. E nós temos isso aqui, pô. Exemplo, cara, exemplo. Isso é exemplo: estádio dividido, completamente lotado. Isso é exemplo. Isso é exemplo”, destacou o ex-jogador.

Felipe ainda fez questão de parabenizar a torcida azulina e o Remo pela conquista do título paraense de 2025. “Remo campeão, hein. Aí a torcida do Remo. Caraca, lotado, mano. É isso, independente pra quem eu tava torcendo ou não. Assim, pô, que final. Parabéns Paysandu, parabéns Remo, torcedores. Pô, ganhou o Parazão, hein. É. Pô, coisa linda. Maneiro, maneiro.

A final do Campeonato Paraense de 2025 entre Remo e Paysandu foi decidida na marca da cal após a vitória dos azulinos por 3 a 2 no jogo de ida, e a dos bicolores por 1 a 0 na volta. O Leão conquistou o Parazão ao derrotar o Papão por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate no placar agregado, garantindo assim, o 48° título estadual.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)