Clube do Remo campeão paraense 2025! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

O Clube do Remo conquistou pela 48ª vez o título do Campeonato Paraense, após duas partidas emocionantes contra o Paysandu.

No tempo normal, uma inesperada derrota por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Rossi. Nos pênaltis, veio a consagração azulina, com vitória por 6 a 5.

Para eternizar a conquista, você pode baixar clicando aqui o pôster do Leão Azul e garantir sua versão imprensa logo pela manhã nesta segunda (12) em O Liberal.