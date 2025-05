Remo conquista o 48º título do Parazão; veja a lista de campeões

O Remo conquistou o 48º título do Campeonato Paraense após superar o Paysandu na decisão por pênaltis. Este é o primeiro título azulino desde 2022, quando a equipe venceu o Parazão, também sobre o Papão.

Com a conquista, o Leão Azul se aproxima do recorde do Paysandu, que é o maior campeão do estadual, com 50 taças.

O time azulino chegou o título após vencer o primeiro duelo por 3 a 2. Já no segundo, neste domingo (11), a equipe perdeu por 1 a 0, mas, nas penalidades máximas, fez 6 a 5 e soltou o grito de campeão.

Além da dupla Remo e Paysandu, o Campeonato Paraense tem outros cinco campeões: Tuna Luso, União Sportiva (já extinta), Independente, Cametá e Águia de Marabá, que é o mais recente campeão do interior.

Campeões do Parazão

Paysandu – 50 títulos Remo – 48 títulos Tuna Luso – 10 títulos União Sportiva – 2 títulos Independente – 1 título Cametá – 1 título Águia de Marabá – 1 título