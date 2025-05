Técnico do Remo elege a superação como marca do 48º título paraense: ‘fomos resilientes’

A superação foi a marca do 48º título paraense do Remo. Pelo menos é isso que considera o técnico azulino, Daniel Paulista. Em entrevista à TV Cultura, logo após a conquista do Time de Periçá, o treinador disse que os desfalques prejudicaram bastante a montagem do elenco, mas destacou a "resiliência" do grupo em se reinventar nos momentos de dificuldade.

"Foi complicado, não só pra mim, como para os jogadores. Teve também a condição do Jaderson, que mexeu com todos nós. Tenho certeza de que ele vai vencer essa, porque é um guerreiro. Mas, além disso, o jogo foi difícil. Tivemos as saídas de Janderson e Klaus por lesão. Apesar disso, tivemos condições de definir o jogo ainda no tempo normal, mas quis o destino que a decisão fosse para os pênaltis", avaliou.

A vitória nas penalidades simbolizou a quebra de um tabu incômodo para o Leão. A equipe azulina não vencia uma disputa na marca da cal havia quatro anos. Daniel contou, de forma descontraída, como conseguiu fortalecer emocionalmente o elenco para o momento de maior pressão.

"Tem o momento da confiança e o do puxão de orelha. É isso que passamos pros jogadores, é isso que trabalhamos no dia a dia", disse.

Mudanças táticas

O Remo terminou o jogo com um desenho tático diferente do habitual. A equipe azulina finalizou o duelo com três zagueiros e apenas dois atacantes. Questionado sobre a mudança, Daniel Paulista explicou que as alterações foram circunstanciais, motivadas por problemas de lesão e pela escassez de peças de reposição no banco de reservas.

"O adversário era muito forte pelo lado direito. A entrada do Ivan (Alvariño) foi pra dar altura na defesa e bater de frente com Nicolas e Benítez, de uma forma que ainda não tínhamos jogado. Mas, como não havia lateral-esquerdo de ofício no banco, colocamos um jogador improvisado. Isso mostra a força do elenco, que se reinventa quando precisa", destacou.

Apesar do título, o próximo compromisso do Remo na temporada já está à porta. Na quarta-feira (14), o Leão encara o Vila Nova, no Mangueirão, pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com.