Novo bandeirão? Torcida do Remo prepara homenagem para o Re-Pa da final do Parazão; vídeo

A torcida do Remo está planejando uma homenagem ao clube antes da partida contra o Paysandu, pela final do Parazão 2025. Torcedores azulinos confeccionaram um bandeirão, que será estendido nas arquibancadas momentos antes da bola rolar.

De acordo com as imagens feitas pelo repórter fotográfico Wagner Santana, do O Liberal, o bandeirão contém a imagem de três leões, com escudos do Remo, de diversas gerações, apresentados ao fundo.

A bola rola para Remo e Paysandu logo mais, às 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.