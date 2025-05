Vice do Parazão, Matheus Nogueira ironiza título do Remo: 'Quem tem mais, tem 50'

A vitória do Paysandu sobre o Remo não foi suficiente para garantir o título estadual, que acabou ficando com o Clube do Remo. Ainda assim, o Papão tem motivos para se orgulhar — pelo menos nas palavras do goleiro Matheus Nogueira, eleito o melhor jogador da final.

Após a decisão por pênaltis que consagrou o Leão Azul campeão, Matheus lamentou a derrota.

"Está todo mundo de cabeça quente, triste pela perda do campeonato. Fizemos um jogo de embate, igualamos o placar. Não tem que culpar ninguém nesse momento. Temos a temporada toda pela frente e sabemos o que temos que melhorar. Vamos virar a chave e voltar os olhares para a Série B", declarou o goleiro, sem deixar de provocar os rivais.

"Quero parabenizar a todos. Hoje foi difícil, ouvir muitas coisas a semana toda, mas é isso mesmo. Temos dois títulos no ano — e quem tem mais, tem 50", encerrou, fazendo referência aos 50 títulos estaduais da galeria bicolor.