Mães levam filhos ao Re-Pa pela primeira vez na final do Parazão 2025; confira

O clássico entre Remo e Paysandu, disputado neste domingo (11), no Dia das Mães, rendeu uma série de "estreias" nas arquibancadas. Muitas mães decidiram levar filhos ao estádio pela primeira vez para celebrar o feriado ao lado do time do coração.

Um exemplo disso é Lane Paiva, que levou a filha, Naelly Paiva, ao Mangueirão para o seu primeiro Re-Pa. Elas já haviam ido para outras partidas, mas nunca para um duelo entre as maiores equipes do Norte do Brasil.

"A emoção de estar aqui é grande, mas eu quero sair ainda mais feliz daqui com uma vitória do Paysandu", disse Naelly.

Quem também está no estádio na expectativa pela vitória é Andréia Silva. Ela e as filhas, Luiza e Laura, são torcedoras fanáticas do Leão, mas nunca haviam ido ao clássico juntas.

"É muito gratificante estar aqui. Somos torcedoras fanáticas, assistimos sempre juntas e resolvemos vir ao Re-Pa hoje. Espero que o Remo ganhe, eu vim aqui pra isso", disse, Andréia.

A bola rola para Remo e Paysandu logo mais, às 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.