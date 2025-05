Delegações de Remo e Paysandu chegam no Mangueirão para o Re-Pa da final do Parazão 2025

As delegações de Remo e Paysandu chegaram no estádio Mangueirão para o Re-Pa 778, válido pela final do Campeonato Paraense de 2025. O Leão Azul possui uma pequena vantagem na briga pelo título, já que venceu o duelo de ida, disputado na última quarta-feira (7) por 3 a 2.

Chegada Paysandu

A primeira delegação a chegar foi a do Paysandu. Por volta das 15h10 o ônibus bicolor entrou no estádio, pelo Lado Oeste, e recebeu o carinho de alguns torcedores. Minutos depois, por volta das 15h20, foi a vez do Remo, desta vez pelo lado Leste, entrar no Olímpico do Pará. Do lado azulino, no entanto, a festa foi um pouco mais intensa.

Chegada do Remo

A tendência, inclusive, é que a torcida do Remo seja maioria logo mais. Na sexta o Leão já havia anunciado que todos os ingressos para o setor de arquibancadas haviam sido vendidos. O motivo é a boa fase da equipe na temporada, além da vitória conquistada no jogo de ida.

A bola rola para Remo e Paysandu logo mais, às 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.