Frontini chega às vésperas do Re-Pa e evita falar sobre antecessor: 'Ele fez o seu melhor'

Contratado às pressas para substituir Felipe Albuquerque, Carlos Frontini chega em um momento delicado vivido pelo Paysandu. Apesar de estar na final do Campeonato Paraense, o time não tem agradado à torcida, principalmente por sua campanha decepcionante na Série B, onde ocupa a vice-lanterna com apenas dois pontos.

A chegada de Frontini foi a solução apontada pela diretoria para tentar reerguer o futebol do clube. Desde que desembarcou em Belém, o novo executivo tem consciência dos desafios à frente. Em entrevista à Rádio Liberal+, preferiu não se aprofundar sobre a decisão da cúpula bicolor.

"É difícil falar do que aconteceu porque eu não estava aqui. Estava acompanhando tudo à distância. Acho que essa mudança já vinha sendo discutida há algum tempo. Acredito que o Felipe fez o melhor dele, acabou de conquistar um título [Copa Verde], e isso não pode ser esquecido. O time está em outra final, e acredito que ele tem participação nisso. No Brasileiro, as coisas ainda não aconteceram", avaliou.

Mesmo evitando apontar culpados, Frontini considerou alguns fatores que podem ter influenciado na má fase.

"A gente precisa entender o que aconteceu. Será que o acúmulo de jogos não foi determinante para os resultados? Todo mundo está pedindo um desmanche... mas será que isso é o ideal neste momento? Esses atletas não vieram para cá por acaso. Precisamos ser cirúrgicos, agir rápido, porque a janela é curta", concluiu.

Frontini terá seu primeiro compromisso oficial como executivo de futebol do Paysandu neste domingo, no clássico contra o Remo, às 17h, no Mangueirão. Acompanhe tudo no Lance a Lance de O Liberal.