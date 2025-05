Sem Jaderson e Novillo, Remo e Paysandu estão escalados para a final do Parazão 2025

Remo e Paysandu divulgaram as escalações para o clássico Re-Pa, que será disputado neste domingo (11), Dia das Mães, pela final do Campeonato Paraense. O Remo preferiu manter praticamente inalterada a escalação do jogo de ida, disputado na quarta-feira (11). Já o Paysandu realizou mudanças na equipe.

No lado azulino, a única mudança está relacionada à saída o meia Jaderson, que segue internado na UTI após sofrer um choque de cabeça no jogo de ida, contra o Paysandu. O substituto do jogador será Pedro Castro.

Do lado do Paysandu, além da saída do zagueiro Novillo, que também se acidentou no choque de cabeça com Jaderson no primeiro Re-Pa, o argentino Borasi também estará de fora. No lugar, o técnico Luizinho Lopes escalou Quintana e Benitez, respectivamente.

A bola rola para Remo e Paysandu logo mais, às 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.