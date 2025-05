Com vitória sobre o Remo na final do Parazão, Paysandu volta a vencer após 10 jogos; confira

Mesmo com a perda do título do Campeonato Paraense, o Paysandu voltou a vencer após 10 jogos. O time bicolor superou o Remo por 1 a 0 no último domingo (11), no Mangueirão, na partida de volta da final do Parazão.

Com um gol de pênalti de Rossi, o Papão venceu o clube azulino e forçou a decisão nas penalidades máximas. No entanto, o Leão Azul foi superior e levantou a taça.

Contudo, o Paysandu teve aspectos positivos a destacar. O clube não vencia uma partida no tempo normal desde a semifinal do Campeonato Paraense, no dia 1º de abril, quando enfrentou o Águia de Marabá. Na ocasião, o time bicolor venceu por 3 a 1.

Desde então, a equipe de Luizinho Lopes acumulou seis derrotas — sendo cinco no Brasileirão e uma na Copa do Brasil — e quatro empates. Mesmo sem vitórias, nesse período, o Papão conquistou a Copa Verde, após empatar com o Goiás nos dois jogos e vencer nos pênaltis. O título trouxe alívio para a equipe, e havia a expectativa de que o time deslancharia na Série B. No entanto, isso não ocorreu.

A má fase expôs uma crise no clube, deixando Luizinho Lopes pressionado no cargo e levando à demissão de Felipe Albuquerque, agora ex-executivo de futebol. Para o lugar dele, o Paysandu contratou Carlos Frontini, e mudanças devem ser feitas na próxima janela de transferências.

A vitória sobre o maior rival pode levantar o ânimo da equipe bicolor e ser o início de uma reação na Série B. Na próxima quarta-feira (14), o Paysandu visita o América-MG pela sétima rodada do campeonato. O jogo será difícil, mas o Papão vai em busca da primeira vitória na competição.

Atualmente, o time de Luizinho Lopes tem apenas dois pontos e amarga a vice-lanterna da tabela de classificação.